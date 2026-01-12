Prabhas Dating News: ఆ హీరోయిన్‌తో ప్రభాస్ ప్రేమాయణం? అసలు కథ బయట పడిందా?

Harish Darla
Jan 12,2026
';


పాన్ ఇండియా స్టార్ ప్రభాస్ హీరోగా నటించిన 'ది రాజా సాబ్' చిత్రం సంక్రాంతి కానుకగా జనవరి 9న విడుదలైంది.

 ';


ఈ సినిమా ప్రీ-రిలీజ్ ఈవెంట్‌లో హీరోయిన్ రిద్ధి కుమార్ చేసిన వ్యాఖ్యలు ఇప్పుడు సోషల్ మీడియాలో హాట్ టాపిక్‌గా మారాయి.

 ';


ప్రభాస్ తనకు మూడు సంవత్సరాల క్రితమే ఒక అందమైన చీరను బహుమతిగా ఇచ్చారని ఆమె వెల్లడించారు.

 ';


ఆ కానుకను ఎంతో జాగ్రత్తగా దాచుకుని, ఈ వేడుక కోసమే ప్రత్యేకంగా కట్టుకున్నానని ఆమె ఎమోషనల్ అయ్యారు.

 ';


ప్రభాస్ వల్లే తనకు ఈ సినిమాలో అవకాశం వచ్చిందని, ఆయనను కలవడం తన అదృష్టమని ఆమె కొనియాడారు.

 ';


రిద్ధి మాటలతో ప్రభాస్ ఆమెతో డేటింగ్‌లో ఉన్నారంటూ నెట్టింట రూమర్లు మొదలయ్యాయి.

 ';


గతంలో వీరిద్దరూ కలిసి 'రాధే శ్యామ్' సినిమాలో కూడా నటించడం ఈ వార్తలకు మరింత బలాన్ని చేకూర్చింది.

 ';


అయితే, సెట్‌లోని వారికి ఖరీదైన గిఫ్ట్‌లు ఇవ్వడం, భోజనాలు పెట్టడం ప్రభాస్‌కు అలవాటని ఆయన అభిమానులు చెబుతున్నారు.

 ';


ఈ డేటింగ్ వార్తలపై అటు ప్రభాస్ టీమ్ కానీ, ఇటు రిద్ధి కుమార్ కానీ ఇప్పటివరకు అధికారికంగా స్పందించలేదు.

 ';


మారుతి దర్శకత్వంలో వచ్చిన ఈ హారర్ కామెడీ చిత్రం ప్రస్తుతం బాక్సాఫీస్ వద్ద మంచి వసూళ్లను రాబడుతోంది.

 ';


';

