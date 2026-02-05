‘కల్కి’సహా హిందూ పురాణాలు, ఇతిహాసాల ఆధారంగా తెరకెక్కిన ఇండియన్ మూవీస్..

TA Kiran Kumar
Feb 05,2026
';

రామాయణం

ఇది వాల్మీకీ రామాయణం ఆధారంగా తెరకెక్కించబడిన పిల్లల యానిమేషన్ చిత్రం. ఈ సినిమాతో పిల్లలకు పురాణాలపై ఓ అవగాహన ఏర్పడుతుంది. రామాయణంపై తెలుగు సహా పలు భాషల్లో ఎన్నో చిత్రాలొచ్చాయి.

';

రామాయణ

రామాయణ ఈ యేడాది రణ్ బీర్ కపూర్, యశ్, సన్ని డియోల్ హీరోలుగా నటించిన ‘రామాయణం’ సినిమా రాబోతుంది. వచ్చే యేడాది రెండో భాగం విడుదల కానుంది.

';

మహా భారతం

మహా భారతంపై తెలుగులో సహా పలు భాషల్లో ఎన్నో సినిమాలు తెరకెక్కి ప్రేక్షకులను మెప్పించాయి. హిందీలో మహా భారతంపై ఓ యానిమేటేడ్ మూవీ తెరకెక్కిన సంగతి తెలిసిందే కదా.

 ';

రావణ్

మణిరత్నం తెరకెక్కించిన ‘రావణ్’ చిత్రం. భారతీయ ఇతిహాసం రామాయణం నుండి ప్రేరణ పొంది తెరకెక్కించారు.

';

రామసేతు

రామసేతు మూవీ రామాయణం దాని ఉనికి గురించి పరిశోధన ఆధారంగా తెరకెక్కించారు. రావణాసురుడిని చంపడానికి వానరుల సహాయంతో శ్రీ రాముడు ఆశీర్వాదంతో నిర్మించినట్టు మన పురాణ, ఇతిహాసాల్లో ఉన్నాయి.

';

హను-మాన్

హను మాన్ సినిమాను సప్త చిరంజీవుల్లో ఒకరైన హనుమంతుని బేస్ చేసుకొని దర్శకుడు ప్రశాంత్ వర్మ ఈ సినిమాను అద్భుతంగా తెరకెక్కించాడు.

';

కల్కి 2898 AD

ప్రభాస్ హీరోగా నటించిన ‘కల్కి 2898 AD’ చిత్రాన్ని మహా భారతంతో పాటు భవిష్య పురాణాన్ని బేస్ చేసుకొని సైన్స్ ఫిక్షన్ నేపథ్యంలో తెరకెక్కించిన ఈ చిత్రం బాక్సాఫీస్ దగ్గర బ్లాక్ బస్టర్ గా నిలిచింది.

';

బాల్ గణేష్

బాల్ గణేష్ మూవీ మన పురాణా ఇతిహాసాల నేపథ్యంలో గణేషుడిపై తెరకెక్కించిన ఈ యానిమేటేడ్ మూవీ ప్రేక్షకులకు సరికొత్త అనుభూతి ఇచ్చింది. అటు తెలుగులో వినాయక విజయం సినిమా తెరకెక్కింది.

';

రాజ్ నీతి

ప్రకాష్ ఝా తెరకెక్కించిన ‘రాజ్ నీతి’ మూవీ.. భారతీయ పౌరాణిక ఇతిహాసం మహా భారతాన్ని ఇన్ స్ప్రేషన్ ఆధారంగా తెరకెక్కించారు.

';

VIEW ALL

Divya Bharti: దివ్య భారతి అకాల మరణం.. ఆ హీరోయిన్స్ కు కలిసొచ్చింది..!

అంజి టూ హమ్ మే షెహెన్ షా కౌన్ హై సహా సంవత్సరాలు తరబడి షూటింగ్ జరుపుకొని విడుదలైన చిత్రాలు ఇవే..

Dr Rajashekar Top Disaster Movies: రాజశేఖర్ కెరీర్ లో రాడ్ రంబోలా టాప్ డిజాస్టర్ మూవీస్..

T20 World Cup: టీ20 ప్ర‌పంచ‌క‌ప్ చ‌రిత్ర‌లో అత్య‌ధిక సిక్స‌ర్లు కొట్టింది ఎవ‌రో తెలుసా..?

Read Next Story