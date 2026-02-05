ఇది వాల్మీకీ రామాయణం ఆధారంగా తెరకెక్కించబడిన పిల్లల యానిమేషన్ చిత్రం. ఈ సినిమాతో పిల్లలకు పురాణాలపై ఓ అవగాహన ఏర్పడుతుంది. రామాయణంపై తెలుగు సహా పలు భాషల్లో ఎన్నో చిత్రాలొచ్చాయి.
రామాయణ ఈ యేడాది రణ్ బీర్ కపూర్, యశ్, సన్ని డియోల్ హీరోలుగా నటించిన ‘రామాయణం’ సినిమా రాబోతుంది. వచ్చే యేడాది రెండో భాగం విడుదల కానుంది.
మహా భారతంపై తెలుగులో సహా పలు భాషల్లో ఎన్నో సినిమాలు తెరకెక్కి ప్రేక్షకులను మెప్పించాయి. హిందీలో మహా భారతంపై ఓ యానిమేటేడ్ మూవీ తెరకెక్కిన సంగతి తెలిసిందే కదా.
మణిరత్నం తెరకెక్కించిన ‘రావణ్’ చిత్రం. భారతీయ ఇతిహాసం రామాయణం నుండి ప్రేరణ పొంది తెరకెక్కించారు.
రామసేతు మూవీ రామాయణం దాని ఉనికి గురించి పరిశోధన ఆధారంగా తెరకెక్కించారు. రావణాసురుడిని చంపడానికి వానరుల సహాయంతో శ్రీ రాముడు ఆశీర్వాదంతో నిర్మించినట్టు మన పురాణ, ఇతిహాసాల్లో ఉన్నాయి.
హను మాన్ సినిమాను సప్త చిరంజీవుల్లో ఒకరైన హనుమంతుని బేస్ చేసుకొని దర్శకుడు ప్రశాంత్ వర్మ ఈ సినిమాను అద్భుతంగా తెరకెక్కించాడు.
ప్రభాస్ హీరోగా నటించిన ‘కల్కి 2898 AD’ చిత్రాన్ని మహా భారతంతో పాటు భవిష్య పురాణాన్ని బేస్ చేసుకొని సైన్స్ ఫిక్షన్ నేపథ్యంలో తెరకెక్కించిన ఈ చిత్రం బాక్సాఫీస్ దగ్గర బ్లాక్ బస్టర్ గా నిలిచింది.
బాల్ గణేష్ మూవీ మన పురాణా ఇతిహాసాల నేపథ్యంలో గణేషుడిపై తెరకెక్కించిన ఈ యానిమేటేడ్ మూవీ ప్రేక్షకులకు సరికొత్త అనుభూతి ఇచ్చింది. అటు తెలుగులో వినాయక విజయం సినిమా తెరకెక్కింది.
ప్రకాష్ ఝా తెరకెక్కించిన ‘రాజ్ నీతి’ మూవీ.. భారతీయ పౌరాణిక ఇతిహాసం మహా భారతాన్ని ఇన్ స్ప్రేషన్ ఆధారంగా తెరకెక్కించారు.