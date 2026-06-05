Pragya Jaiswal: బాలయ్య హీరోయిన్ అందాల విందు..బ్లాక్ డ్రస్సులో హాట్‌హాట్‌గా!

Published by: Harish Darla | Jun 05, 2026

1987 జనవరి 12న మధ్యప్రదేశ్‌లోని జబల్‌పూర్‌లో హీరోయిన్ ప్రజ్ఞ్యా జైస్వాల్ జన్మించింది.

Published by: Harish Darla | Jun 05, 2026

'విరట్టు' అనే తమిళ సినిమా ద్వారా హీరోయిన్‌గా ఎంట్రీ ఇచ్చిన..తెలుగులో 'మిర్చి లాంటి కుర్రాడు'తో పరిచయమైంది.

Published by: Harish Darla | Jun 05, 2026

వరుణ్ తేజ్ సరసన 'కంచె' సినిమాతో సూపర్ హిట్ తన ఖాతాలో వేసుకుంది.

Published by: Harish Darla | Jun 05, 2026

'జయ జానకి నాయక', 'అఖండ', 'డాకు మహరాజ్' వంటి సినిమాలతో ప్రేక్షకులను మెప్పిచింది.

Published by: Harish Darla | Jun 05, 2026

'కంచె' సినిమాలో నటనకు గానూ ప్రగ్యాకు జీ తెలుగు అప్సరా అవార్డు, నేషనల్‌ ఫిల్మ్‌ అవార్డు కూడా పొందారు.

Published by: Harish Darla | Jun 05, 2026

'అఖండ' సినిమాకు సౌత్‌ ఇండియన్‌ ఇంటర్నేషనల్‌ మూవీ అవార్డు కూడా గెలుచుకున్నారు.

Published by: Harish Darla | Jun 05, 2026

బాలీవుడ్‌ 'ఖేల్‌ ఖేల్‌ మే' చిత్రంలో అక్షయ్‌ కుమార్‌తోపాటు ఈ సినిమాలో నటించింది ప్రగ్యా జైస్వాల్‌ ఇందులో వాణి కపూర్‌, తాప్సీ కూడా ఉన్నారు.

Published by: Harish Darla | Jun 05, 2026
Published by: Harish Darla | Jun 05, 2026

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