Pragya Jaiswal Photos: బికినీలో మెరిసిపోతున్న బాలయ్య హీరోయిన్..బీచ్లో అందాల ఆరబోత!
1987 జనవరి 12న మధ్యప్రదేశ్లోని జబల్పూర్లో హీరోయిన్ ప్రజ్ఞ్యా జైస్వాల్ జన్మించింది.
'విరట్టు' అనే తమిళ సినిమా ద్వారా హీరోయిన్గా ఎంట్రీ ఇచ్చిన..తెలుగులో 'మిర్చి లాంటి కుర్రాడు'తో పరిచయమైంది.
వరుణ్ తేజ్ సరసన 'కంచె' సినిమాతో సూపర్ హిట్ తన ఖాతాలో వేసుకుంది.
'జయ జానకి నాయక', 'అఖండ', 'డాకు మహరాజ్' వంటి సినిమాలతో ప్రేక్షకులను మెప్పిచింది.
'కంచె' సినిమాలో నటనకు గానూ ప్రగ్యాకు జీ తెలుగు అప్సరా అవార్డు, టీవీ9 నేషనల్ ఫిల్మ్ అవార్డు, సినీమా అవార్డు కూడా పొందారు.
'అఖండ' సినిమాకు సౌత్ ఇండియన్ ఇంటర్నేషనల్ మూవీ అవార్డు కూడా గెలుచుకున్నారు.
VIEW ALL
Read Next Story