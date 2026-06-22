Pranitha Subhash: పిల్లల తల్లైనా తరగని అందం ఈ కన్నడ బ్యూటీ సొంతం..

Published by: Harish Darla | Jun 22, 2026

తెలుగు ప్రేక్షకులకు 'బాపు బొమ్మ'గా పరిచయమైన ప్రణితా సుభాష్..ఒకప్పుడు టాలీవుడ్‌ను ఊపుఊపేసింది.

Published by: Harish Darla | Jun 22, 2026

ప్రణీత కెరీర్‌లో అతిపెద్ద హిట్ పవన్ కల్యాణ్ సరసన నటించిన 'అత్తారింటికి దారేది'.

Published by: Harish Darla | Jun 22, 2026

ఈ సినిమాలో సెకండ్ హీరోయిన్‌గా నటించినా, ఆమె లుక్స్‌కు ఫుల్ మార్కులు పడ్డాయి.

Published by: Harish Darla | Jun 22, 2026

ఆ తర్వాత మహేష్ బాబుతో 'బ్రహ్మోత్సవం' వంటి భారీ చిత్రంలోనూ మెరిసింది.

Published by: Harish Darla | Jun 22, 2026

కొత్త హీరోయిన్ల తాకిడి పెరగడం, ఆమె నటించిన కొన్ని సినిమాలు వరుసగా పరాజయం పాలవ్వడంతో ప్రణీతకు ఆఫర్స్ తగ్గుతూ వచ్చాయి.

Published by: Harish Darla | Jun 22, 2026

సినిమాలు తగ్గుతున్న క్రమంలోనే ప్రణీత వ్యాపారవేత్త నితిన్ రాజును వివాహం చేసుకుంది.

Published by: Harish Darla | Jun 22, 2026

పెళ్లి తర్వాత ఆమె పూర్తి స్థాయిలో సినిమాలకు దూరమై కుటుంబానికే పరిమితమైంది.

Published by: Harish Darla | Jun 22, 2026

ప్రస్తుతం ఆమెకు ఇద్దరు పిల్లలు. పిల్లల పెంపకంలో బిజీగా ఉంటూనే, అప్పుడప్పుడు కొన్ని కన్నడ ప్రాజెక్టులు తప్ప తెలుగులో మళ్లీ కనిపించలేదు.

Published by: Harish Darla | Jun 22, 2026

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