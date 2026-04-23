తెలుగు ప్రేక్షకులకు 'బాపు బొమ్మ'గా పరిచయమైన ప్రణితా సుభాష్..ఒకప్పుడు టాలీవుడ్ను ఊపుఊపేసింది.
ప్రణీత కెరీర్లో అతిపెద్ద హిట్ పవన్ కల్యాణ్ సరసన నటించిన 'అత్తారింటికి దారేది'.
ఈ సినిమాలో సెకండ్ హీరోయిన్గా నటించినా, ఆమె లుక్స్కు ఫుల్ మార్కులు పడ్డాయి.
ఆ తర్వాత మహేష్ బాబుతో 'బ్రహ్మోత్సవం' వంటి భారీ చిత్రంలోనూ మెరిసింది.
కొత్త హీరోయిన్ల తాకిడి పెరగడం, ఆమె నటించిన కొన్ని సినిమాలు వరుసగా పరాజయం పాలవ్వడంతో ప్రణీతకు ఆఫర్స్ తగ్గుతూ వచ్చాయి.
సినిమాలు తగ్గుతున్న క్రమంలోనే ప్రణీత వ్యాపారవేత్త నితిన్ రాజును వివాహం చేసుకుంది.
పెళ్లి తర్వాత ఆమె పూర్తి స్థాయిలో సినిమాలకు దూరమై కుటుంబానికే పరిమితమైంది.