Priya Bhavani Shankar: 'ఇరుముడి' హీరోయిన్ ప్రియా భవాని ఒరిజినల్ గెటప్ ఇదా?

Published by: Harish Darla | Sep 06, 2026

హీరోయిన్ ప్రియా భవానీ శంకర్.. 31 డిసెంబరు 1989న తమిళనాడులో జన్మించింది.

Published by: Harish Darla | Sep 06, 2026

బుల్లితెరపై యాంకర్‌గా కెరీర్ ప్రారంభించి.. ఆ తర్వాత సినిమాల్లోకి అడుగుపెట్టింది.

Published by: Harish Darla | Sep 06, 2026

'మైయదా మాన్' అనే తమిళ సినిమాతో నటిగా కెరీర్ ప్రారంభించింది.

Published by: Harish Darla | Sep 06, 2026

'కళ్యాణం కమనీయం' అనే సినిమాతో తెలుగులో అడుగుపెట్టింది.

Published by: Harish Darla | Sep 06, 2026

ఆ తర్వాత గోపీచంద్ 'భీమా' సినిమాతో అలరించింది.

Published by: Harish Darla | Sep 06, 2026

తాజాగా రవితేజ సరసన 'ఇరుముడి' సినిమాలో కావేరి పాత్రలో అలరించింది.

Published by: Harish Darla | Sep 06, 2026

ఈ సినిమా బాక్సాఫీసు వద్ద బ్లాక్‌బస్టర్ టాక్ తెచ్చుకొని రూ.200 కోట్ల కలెక్షన్స్ సాధించింది.

Published by: Harish Darla | Sep 06, 2026

ఇరుముడి సినిమాలో చీరకట్టులో కనిపించిన ఈ ముద్దుగుమ్మ బయట స్టైలిష్‌గా కనిపిస్తుంది.

Published by: Harish Darla | Sep 06, 2026

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