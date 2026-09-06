Priya Bhavani Shankar: 'ఇరుముడి' హీరోయిన్ ప్రియా భవాని ఒరిజినల్ గెటప్ ఇదా?

హీరోయిన్ ప్రియా భవానీ శంకర్.. 31 డిసెంబరు 1989న తమిళనాడులో జన్మించింది.
బుల్లితెరపై యాంకర్గా కెరీర్ ప్రారంభించి.. ఆ తర్వాత సినిమాల్లోకి అడుగుపెట్టింది.
'మైయదా మాన్' అనే తమిళ సినిమాతో నటిగా కెరీర్ ప్రారంభించింది.
'కళ్యాణం కమనీయం' అనే సినిమాతో తెలుగులో అడుగుపెట్టింది.
ఆ తర్వాత గోపీచంద్ 'భీమా' సినిమాతో అలరించింది.
తాజాగా రవితేజ సరసన 'ఇరుముడి' సినిమాలో కావేరి పాత్రలో అలరించింది.
ఈ సినిమా బాక్సాఫీసు వద్ద బ్లాక్బస్టర్ టాక్ తెచ్చుకొని రూ.200 కోట్ల కలెక్షన్స్ సాధించింది.
ఇరుముడి సినిమాలో చీరకట్టులో కనిపించిన ఈ ముద్దుగుమ్మ బయట స్టైలిష్గా కనిపిస్తుంది.