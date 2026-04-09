ఒకే ఒక్కసారి కన్నుకొట్టి రాత్రికి రాత్రే కుర్రాళ్లను తనవైపు తిప్పుకున్న బ్యూటీ ప్రియా ప్రకాష్ వారియర్.
'ఓరు ఆధార్ లవ్' సినిమాలోని ఆ చిన్న వీడియో క్లిప్ ఆమెను సోషల్ మీడియా సెన్సేషన్ను చేసింది.
అయితే, ఆ రేంజ్ క్రేజ్ వచ్చినప్పటికీ, వెండితెరపై ఆమె ప్రయాణం మాత్రం ఆశించిన స్థాయిలో సాగడం లేదు.
తెలుగులో భారీ అంచనాలతో అడుగుపెట్టిన ప్రియాకు ఇక్కడ అదృష్టం కలిసి రాలేదు.
నితిన్ సరసన నటించిన 'చెక్' సినిమా ఫ్లాప్ అయినా.. సాయి దుర్గ తేజ్ 'బ్రో' సినిమాలోనూ పెద్దగా గుర్తింపు రాలేదు.
సినిమాలు వరుసగా ప్లాప్ అవుతున్నా, సోషల్ మీడియాలో మాత్రం ప్రియా క్రేజ్ తగ్గలేదు.
తన గ్లామరస్ ఫోటోషూట్లతో నెటిజన్లను ఊర్రూతలూగిస్తుంది.
ప్రస్తుతం ఆమె టాలీవుడ్లో కంటే మలయాళ చిత్రాలపైనే ఎక్కువ దృష్టి సారించింది.