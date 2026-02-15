Priyamani Photos: 41 ఏళ్లలో కూడా హీరోయిన్లకు గట్టి పోటీ ఇస్తున్న ముద్దుగుమ్మ..ఇంత అందమా?

Harish Darla
Feb 15,2026
';


ప్రియమణి 18 ఏళ్ల వయసులోనే నటిగా కెరీర్ ప్రారంభించి, 2003లో 'ఎవరే అతగాడు' చిత్రంతో ఎంట్రీ ఇచ్చింది.

 ';


2007లో వచ్చిన తమిళ చిత్రం 'పరుత్తివీరన్'తో కెరీర్ మలుపు. ఉత్తమనటిగా అవార్డు అందుకుంది.

 ';


మణిరత్నం దర్శకత్వంలో వచ్చిన 'రావణ్' సినిమాతో హిందీ ప్రేక్షకులకు పరిచయమైంది.

 ';


షారుఖ్ ఖాన్ 'చెన్నై ఎక్స్‌ప్రెస్' సినిమాలో '1234 గెట్ ఆన్ ది డాన్స్ ఫ్లోర్' పాటతో దేశవ్యాప్తంగా గుర్తింపు పొందింది.

 ';


'ది ఫ్యామిలీ మ్యాన్' వెబ్ సిరీస్, 'ఆర్టికల్ 370' వంటి చిత్రాలతో పాన్ ఇండియా స్థాయిలో తన సత్తా చాటింది.

 ';


పెళ్లి తర్వాత సినిమాలకు కాస్త విరామం ఇచ్చి, డ్యాన్స్ షోలకు జడ్జిగా వ్యవహరిస్తూ బుల్లితెరపై బిజీగా మారింది.

 ';


ప్రస్తుతం కీలక పాత్రలతో మళ్లీ వెండితెరపై వరుస ప్రాజెక్టులతో సెకండ్ ఇన్నింగ్స్ అదరగొడుతోంది.

 ';


వయసు పెరుగుతున్నా తన అందం, ఫిట్‌నెస్‌తో ఇప్పటికీ కుర్ర హీరోయిన్లకు గట్టి పోటీ ఇస్తూ అందరినీ ఆశ్చర్యపరుస్తోంది.

 ';


';

VIEW ALL

No Sugar Challenge: 30 రోజుల పాటు షుగర్ మానేస్తే ఆరోగ్యానికి ఎంత లాభమో తెలుసా..?

Payal Rajput Photos: ఇంత అందాన్ని ఎందుకు పట్టించుకోవడం లేదు..ఆఫర్లు రావట్లేదు ఏంట్రా బాబు..

Tooth Brush: పళ్లు తోమే బ్రష్‌ను ఎన్ని రోజులకు ఓసారి మార్చాలో తెలుసా..?

Bath: చల్లనీటితో స్నానం చేసుకోవచ్చా?
Read Next Story