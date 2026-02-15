ప్రియమణి 18 ఏళ్ల వయసులోనే నటిగా కెరీర్ ప్రారంభించి, 2003లో 'ఎవరే అతగాడు' చిత్రంతో ఎంట్రీ ఇచ్చింది.
2007లో వచ్చిన తమిళ చిత్రం 'పరుత్తివీరన్'తో కెరీర్ మలుపు. ఉత్తమనటిగా అవార్డు అందుకుంది.
మణిరత్నం దర్శకత్వంలో వచ్చిన 'రావణ్' సినిమాతో హిందీ ప్రేక్షకులకు పరిచయమైంది.
షారుఖ్ ఖాన్ 'చెన్నై ఎక్స్ప్రెస్' సినిమాలో '1234 గెట్ ఆన్ ది డాన్స్ ఫ్లోర్' పాటతో దేశవ్యాప్తంగా గుర్తింపు పొందింది.
'ది ఫ్యామిలీ మ్యాన్' వెబ్ సిరీస్, 'ఆర్టికల్ 370' వంటి చిత్రాలతో పాన్ ఇండియా స్థాయిలో తన సత్తా చాటింది.
పెళ్లి తర్వాత సినిమాలకు కాస్త విరామం ఇచ్చి, డ్యాన్స్ షోలకు జడ్జిగా వ్యవహరిస్తూ బుల్లితెరపై బిజీగా మారింది.
ప్రస్తుతం కీలక పాత్రలతో మళ్లీ వెండితెరపై వరుస ప్రాజెక్టులతో సెకండ్ ఇన్నింగ్స్ అదరగొడుతోంది.
వయసు పెరుగుతున్నా తన అందం, ఫిట్నెస్తో ఇప్పటికీ కుర్ర హీరోయిన్లకు గట్టి పోటీ ఇస్తూ అందరినీ ఆశ్చర్యపరుస్తోంది.