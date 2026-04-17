ఇటీవలే పవన్ కల్యాణ్ 'OG' సినిమాతో బ్లాక్ బాస్టర్ హిట్ సొంతం చేసుకుంది నటి ప్రియాంక అరుల్ మోహన్.
1994 నవంబరు 20న కర్ణాటకలోని బెంగళూరులో జన్మించింది ప్రియాంక అరుల్ మోహన్.
'ఓంద్ కథే హెల్లా' అనే కన్నడ చిత్రంతో హీరోయిన్గా ఎంట్రీ..నాని 'గ్యాంగ్ లీడర్' సినిమాతో తెలుగులో పరిచయం
'శ్రీకారం', 'సరిపోదా శనివారం', 'ఓజీ' వంటి తెలుగు హిట్ చిత్రాల్లో నటించింది.
అలాగే తమిళంలో 'డాక్టర్', 'డాన్', 'కెప్టెన్ మిల్లర్' వంటి చిత్రాలతో తమిళ చిత్రసీమలోనూ మంచి గుర్తింపు తెచ్చుకుంది
ప్రస్తుతం 'మేడ్ ఇన్ కొరియా' అనే తమిళ, ఇంగ్లీష్, కొరియన్ సినిమాలో నటిస్తోంది.