Priyanka Mohan: 'ఓజీ' హీరోయిన్ ప్రియాంక మోహన్ అందంతో అల్లాడిస్తోంది!

Published by: Harish Darla | Jun 07, 2026

ఇటీవలే పవన్ కల్యాణ్ 'OG' సినిమాతో బ్లాక్ బాస్టర్ హిట్ సొంతం చేసుకుంది నటి ప్రియాంక అరుల్ మోహన్.

Published by: Harish Darla | Jun 07, 2026

1994 నవంబరు 20న కర్ణాటకలోని బెంగళూరులో జన్మించింది ప్రియాంక అరుల్ మోహన్.

Published by: Harish Darla | Jun 07, 2026

'ఓంద్ కథే హెల్లా' అనే కన్నడ చిత్రంతో హీరోయిన్‌గా ఎంట్రీ..నాని 'గ్యాంగ్ లీడర్' సినిమాతో తెలుగులో పరిచయం

Published by: Harish Darla | Jun 07, 2026

'శ్రీకారం', 'సరిపోదా శనివారం', 'ఓజీ' వంటి తెలుగు హిట్ చిత్రాల్లో నటించింది.

Published by: Harish Darla | Jun 07, 2026

అలాగే తమిళంలో 'డాక్టర్', 'డాన్', 'కెప్టెన్ మిల్లర్' వంటి చిత్రాలతో తమిళ చిత్రసీమలోనూ మంచి గుర్తింపు తెచ్చుకుంది

Published by: Harish Darla | Jun 07, 2026

ప్రస్తుతం 'మేడ్ ఇన్ కొరియా' అనే తమిళ, ఇంగ్లీష్, కొరియన్ సినిమాలో నటిస్తోంది.

Published by: Harish Darla | Jun 07, 2026

ఈమెకు చిరంజీవి, రజినీకాంత్, కమల్ హాసన్, నాగార్జున వంటి హీరోల సినిమాల్లో నటించాలనే కోరిక ఉందట

Published by: Harish Darla | Jun 07, 2026

అదే విధంగా సౌందర్య బయోపిక్‌లోనూ నటించాలని ఉందని ఆమె చెప్పుకొచ్చింది.

Published by: Harish Darla | Jun 07, 2026

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