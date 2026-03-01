ఇటీవలే పవన్ కల్యాణ్ 'OG' సినిమాతో అలరించిన ప్రియాంకా మోహన్..బయోపిక్లో నటించాలని కోరిక ఉన్నట్లు చెప్పింది
ముఖ్యంగా హీరోయిన్ సౌందర్య బయోపిక్లో నటించేందుకు ఆమెకు ఎంతో ఆసక్తిగా ఉందని చెప్పుకొచ్చింది
అతి తక్కువ కాలంలో చిరంజీవి, రజినీకాంత్, కమల్ హాసన్, నాగార్జున వంటి హీరోల సినిమాల్లో నటించాలనే కోరిక ఉందట
హీరోయిన్ సౌందర్య తన అద్భుతమైన నటనతో తక్కువ సమయంలో లక్షలాది అభిమానులను సంపాదించుకుందని ప్రియాంక అంటోంది
సౌత్ ఇండస్ట్రీని ఏలిన సౌందర్య 2004లో అకాల మరణం పొందింది. హెలికాప్టర్ క్రాష్ ప్రమాదంలో మరణించింది సౌందర్య.
సావిత్రి బయోపిక్ 'మహానటి'లో నటించిన విధంగా ప్రియాంక కూడా సౌందర్య బయోపిక్లో నటించాలని కోరిక పెట్టుకుంది
ప్రియాంక అరుల్ మోహన్ ప్రస్తుతం కొన్ని తమిళ చిత్రాల్లో నటిస్తూ బిజీగా ఉంది.