Raashi Khanna: షర్ట్ విప్పి ఫొటోషూట్ చేసిన రాశీఖన్నా..గ్లామర్ డోస్ పెంచేసి!

Published by: Harish Darla | Aug 03, 2026

హీరోయిన్ రాశీఖన్నా గురించి తెలుగు ప్రేక్షకులకు ప్రత్యేకంగా చెప్పాల్సిన పనిలేదు

Published by: Harish Darla | Aug 03, 2026

'ఊహలు గుసగుసలాడే' సినిమాతో తెలుగు ప్రేక్షకులకు పరిచయమైన ఈ భామ తెగ ఆకట్టుకుంది.

Published by: Harish Darla | Aug 03, 2026

అందంతోనే కాకుండా అభినయంతో వరుసు చిత్రాల్లో అవకాశాలు దక్కించుకుంది

Published by: Harish Darla | Aug 03, 2026

తెలుగుతో పాటు తమిళ, హిందీ చిత్రాల్లోనూ తెగ సందడి చేసింది

Published by: Harish Darla | Aug 03, 2026

చాలారోజులు తర్వాత హీరోయిన్ రాశీ ఖన్నా తెలుగులో మరోసినిమాతో ప్రేక్షకుల ముందుకొచ్చింది.

Published by: Harish Darla | Aug 03, 2026

పవన్ కల్యాణ్ హీరోగా తెరకెక్కిన 'ఉస్తాద్ భగత్ సింగ్' సినిమాలో శ్రీలీలతో పాటు మరో హీరోయిన్‌గా రాశీఖన్నా నటించింది

Published by: Harish Darla | Aug 03, 2026

సోషల్ మీడియాలో తరచూ యాక్టివ్‌గా ఉండే రాశీ ఖన్నా.. తాజాగా తన గ్లామర్ డోసు పెంచేసి ఫొటోలు పోస్ట్ చేసింది.

Published by: Harish Darla | Aug 03, 2026
Published by: Harish Darla | Aug 03, 2026
Published by: Harish Darla | Aug 03, 2026
Published by: Harish Darla | Aug 03, 2026
Published by: Harish Darla | Aug 03, 2026
Published by: Harish Darla | Aug 03, 2026

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