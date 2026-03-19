హీరోయిన్ రాశీఖన్నా గురించి తెలుగు ప్రేక్షకులకు ప్రత్యేకంగా చెప్పాల్సిన పనిలేదు
'ఊహలు గుసగుసలాడే' సినిమాతో తెలుగు ప్రేక్షకులకు పరిచయమైన ఈ భామ తెగ ఆకట్టుకుంది.
అందంతోనే కాకుండా అభినయంతో వరుసు చిత్రాల్లో అవకాశాలు దక్కించుకుంది
తెలుగుతో పాటు తమిళ, హిందీ చిత్రాల్లోనూ తెగ సందడి చేసింది
చాలారోజులు తర్వాత హీరోయిన్ రాశీ ఖన్నా తెలుగులో మరోసినిమాతో ప్రేక్షకుల ముందుకొచ్చింది.
పవన్ కల్యాణ్ హీరోగా తెరకెక్కిన 'ఉస్తాద్ భగత్ సింగ్' సినిమాలో శ్రీలీలతో పాటు మరో హీరోయిన్గా రాశీఖన్నా నటించింది
ఈ చిత్రం ఉగాది పండుగ సందర్భంగా మార్చి 19న థియేటర్లలో విడుదలై సూపర్ హిట్ టాక్ తెచ్చుకుంది.