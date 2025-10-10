రాజమౌళి టోటల్ మూవీస్ కలెక్షన్స్.. నెంబర్ వన్ గ్రాసర్ ఏ సినిమా అంటే..

TA Kiran Kumar
Oct 10,2025
';

ఆర్ఆర్ఆర్ (రౌద్రం రణం రుధిరం)

ఎన్టీఆర్, రామ్ చరణ్, అజయ్ దేవగణ్ హీరోలుగా నటించిన చిత్రం ‘ఆర్ఆర్ఆర్’. ఈ సినిమా రూ. 300 కోట్ల బడ్జెట్ తో తెరకెక్కింది. రూ. 450 కోట్ల ప్రీ రిలీజ్ బిజినెస్ చేసిన ఈ సినిమా రూ. 700 కోట్ల షేర్ (రూ. 1300 కోట్ల గ్రాస్) వసూళ్లను రా

 ';

బాహుబలి ది కంక్లూజన్

రూ. 250 కోట్ల బడ్జెట్ రెండు భాగాలు కలిపి. ఈ సినిమా దాదాపు 124 కోట్ల బడ్జెట్ తో తెరకెక్కింది. ఈ సినిమాను ప్రపంచ వ్యాప్తంగా రూ. 380 కోట్ల ప్రీ రిలీజ్ బిజినెస్ చేసింది. ప్రపంచ వ్యాప్తంగా రూ. 854 కోట్ల షేర్ (రూ. 1800 కోట్ల గ్రాస్) వసూ

 ';

బాహుబలి ది బిగినింగ్..

ప్రభాస్ హీరోగా రానా ప్రతి నాయకుడిగా నటించిన ‘బాహుబలి ది బిగినింగ్’ చిత్రాన్ని రూ. 136 కోట్ల బడ్జెట్ తో తెరకెక్కించారు. ఈ సినిమా రూ. 191 కోట్ల ప్రీ రిలీజ్ బిజినెస్ చేసింది. ప్రపంచ వ్యాప్తంగా రూ. 386 కోట్ల షేర్ (రూ. 600 కోట్ల గ్రాస్)

';

ఈగ

నాని, సుదీప్ ముఖ్యపాత్రల్లో నటించిన చిత్రం ‘ఈగ’. ఈ చిత్రం రూ. 26 కోట్ల బడ్జెట్ తో తెరకెక్కింది. రూ. 32 కోట్ల ప్రీ రిలీజ్ బిజినెస్ చేసింది. ప్రపంచ వ్యాప్తంగా ఈ సినిమా రూ. 45 కోట్ల షేర్ రాబట్టి సంచలన విజయం సాధించింది.

';

మర్యాద రామన్న

సునీల్ హీరోగా నటించిన ‘మర్యాద రామన్న’ చిత్రాన్ని రూ. 14 కోట్లతో తెరకెక్కించారు. రూ. 20 కోట్ల ప్రీ రిలీజ్ బిజినెస్ చేసింది. ప్రపంచ వ్యాప్తంగా రూ. 29 కోట్ల షేర్ రాబట్టి సూపర్ హిట్ గా నిలిచింది.

';

మగధీర

రామ్ చరణ్ హీరోగా నటించారు. ఈ చిత్రాన్ని రూ. 44 కోట్ల భారీ బడ్జెట్ తో తెరకెక్కించారు. రూ. 48 కోట్ల ప్రీ రిలీజ్ బిజినెస్ చేసింది. ప్రపంచ వ్యాప్తంగా రూ. 78 కోట్లతో ఇండస్ట్రీ హిట్ గా నిలిచింది.

';

యమదొంగ

ఎన్టీఆర్ హీరోగా నటించిన ‘యమదొంగ’ చిత్రాన్ని రూ. 18 కోట్ల భారీ బడ్జెట్ తో తెరకెక్కించారు. రూ. 22 కోట్ల ప్రీ రిలీజ్ బిజినెస్ చేసింది. ప్రపంచ వ్యాప్తంగా రూ. 30 కోట్ల షేర్ రాబట్టి బ్లాక్ బస్టర్ గా నిలిచింది.

 ';

విక్రమార్కుడు

రవితేజ హీరో.. రూ. 11 కోట్ల బడ్జెట్ తో తెరకెక్కించారు. రూ. 14 కోట్ల ప్రీ రిలీజ్ బిజినెస్ చేసింది. ప్రపంచ వ్యాప్తంగా రూ. 23 కోట్ల షేర్ రాబట్టి బ్లాక్ బస్టర్ గా నిలిచింది.

';

ఛత్రపతి

ప్రభాస్ హీరోగా తెరకెక్కిన ఛత్రపతి సినిమాను రూ. 10 కోట్ల బడ్జెట్ తో తెరకెక్కించారు. రూ. 13 కోట్ల ప్రీ రిలీజ్ బిజినెస్ చేసింది. రూ. 21 కోట్ల షేర్ రాబట్టి బ్లాక్ బస్టర్ గా నిలిచింది.

';

సై

నితిన్ హీరోగా తెరకెక్కిన ఈ సినిమా రూ. 5 కోట్ల బడ్జెట్ తో తెరకెక్కింది. రూ. 7 కోట్ల ప్రీ రిలీజ్ బిజినెస్ చేసిన ఈ సినిమా ప్రపంచ వ్యాప్తంగా రూ. 9.5 కోట్ల కోట్లు రాబట్టి హిట్ గా నిలిచింది.

';

సింహాద్రి

ఎన్టీఆర్ కథానాయకుడు.. రూ. 8 కోట్ల బడ్జెట్ తో తెరకెక్కింది.రూ. 13 కోట్ల ప్రీ రిలీజ్ బిజినెస్.. రూ. 26 కోట్ల షేర్ రాబట్టి బ్లాక్ బస్టర్ గా నిలిచింది. ఎన్టీఆర్ ను ఓవర్ నైట్ స్టార్ హీరోను చేసింది.

';

స్టూడెంట్ నెం. 1

ఎన్టీఆర్ హీరో.. రూ. 2 కోట్ల బడ్జెట్ తో సినిమా నిర్మించారు. రూ. 2.75 కోట్ల ప్రీ రిలీజ్ బిజినెస్ చేసింది. ఓవరాల్ గా రూ. 12 కోట్లు కొల్లగొట్టి బ్లాక్ బస్టర్ గా నిలిచింది. హీరోగా ఎన్టీఆర్.. దర్శకుడిగా రాజమౌళి తొలి సక్సెస్ అందుకున్నారు.

';

VIEW ALL

VV Vinayak Top 10 Movies: దర్శకుడు వి.వి.వినాయక్ కెరీర్ లో టాప్ 10 మూవీస్.. ఫస్ట్ ప్లేస్ ఆ చిత్రానిదే..

Madonna Sebastian: చీరలో అందమైన చందమామలా మడోన్నా సెబాస్టియన్.. ఫొటోలు వైరల్..!

Beetroot: ఈ రూట్‌ కూరగాయతో మీ కిడ్నీలు సేఫ్‌..

Strong Hair: ఎగ్‌వైట్‌తో ఎన్ని ప్రయోజనాలు తెలుసా?
Read Next Story