Rajinikanth Fitness: 74 ఏళ్ల వయసులోనూ ఫిట్‌గా రజినీకాంత్..సీక్రెట్ ఏంటో తెలుసా?

Harish Darla
Dec 12,2025
రజినీకాంత్ జీవనశైలి సింపుల్‌గానే ఉంటుంది. తినే ఆహారం కూడా సరళంగా మితంగా ఉంటుంది

మద్యం, ధుమపానం తొందరగా వృద్ధాప్య ఛాయలను తీసుకొస్తాయి. అందుకే రజినీ వాటికి దూరంగా ఉంటారు

ప్రతిరోజూ ఉదయాన్నే 5 గంటలకు నిద్రలేచి యోగా, ధ్యానం చేస్తారు

రజినీ ఫామ్‌హౌస్‌లోని సహజ పరిసరాల్లో ప్రతిరోజూ నడుస్తారు. దీని వల్ల మనసు ప్రశాంతత, శరీరానికి ఆహ్లాదాన్ని అందిస్తుంది

షూటింగ్‌లోనైనా ఎక్కడికి వెళ్లినా అతను తన ఇంటి భోజనాన్నే తినేందుకు ఇష్టపడతారు

పాలు, పెరుగు, చక్కర, నెయ్యి, అధిక ఉప్పుతో పాటు ఇతర పాల ఉత్పత్తులను తినరు

శారీరక ఆరోగ్యమే కాకుండా మానసిక ఆరోగ్యం కూడా ముఖ్యమే. కుటుంబంతో ఎక్కువ సమయం గడపడం

