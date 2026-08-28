రక్షా బంధన్ స్పెషల్.. సినీ రంగంలో హీరో, హీరోయిన్స్ గా లక్ పరీక్షించుకున్న బ్రదర్స్ & సిస్టర్స్..

సూపర్ స్టార్ కృష్ణ రెండో కుమార్తె మంజుల నటిగా ‘షో’ వంటి కొన్ని చిత్రాల్లో నటించింది. ఇక మంజుల తమ్ముడు మహేష్ బాబు తెలుగు సినీ ఇండస్ట్రీ సూపర్ స్టార్ గా సత్తా చాటుతున్నాడు.
టాలీవుడ్ లో మెగా ఫ్యామిలీ నుంచి కథానాయికగా ఎంట్రీ ఇచ్చి తన కంటూ ప్రత్యేక గుర్తింపు తెచ్చుకుంది నిహారిక. ఇక మెగా ఫ్యామిలీలో నిహారిక అన్నలైన రామ్ చరణ్, వరుణ్ తేజ్ హీరోలు గా రాణిస్తున్నారు.
మంచు లక్ష్మీ మోహన్ బాబు కుమార్తెగా కథానాయికగా, క్యారెక్టర్ ఆర్టిస్ట్ గా టీవీ వ్యాఖ్యాతగా రాణిస్తోంది. ఈమె తమ్ముళ్లైన మంచు విష్ణు, మనోజ్ హీరోలుగా తమ కంటూ ప్రత్యేక గుర్తింపు తెచ్చుకున్నారు.
సుమంత్ అక్కినేని నాగేశ్వరరావు మనవడిగా సినీ ఇండస్ట్రీలో అడుగుపెట్టాడు. సుమంత చెల్లెలు అన్న కంటే మూడేళ్లు ముందుగానే పవన్ కళ్యాణ్ హీరోగా నటించిన తొలి చిత్రం ‘అక్కడ అమ్మాయి ఇక్కడ అబ్బాయి’ చిత్రంతో కథానాయికగా పరిచయమై.. ఒకటి రెండు చిత్రాల్లో
బాలీవుడ్ లో 90లలో కరిష్మా హీరోయిన్ గా అలరించింది. 2000 నుంచి ఇప్పటికీ కథానాయికా అడపాదడపా అలరిస్తూనే ఉంది కరిష్మా కపూర్. వీరిద్దరి చిన్నాన్న కుమారుడు రణ్ బీర్ కపూర్ బాలీవుడ్ అగ్ర హీరోగా సత్తా చాటుతున్నాడు.
బాలీవుడ్ లో హీరోకు తక్కువ.. సైడ్ హీరోకు ఎక్కువ చిత్రాల్లో నటించిన సైఫ్ అలీ ఖాన్ తో పాటు అతని చెల్లెలు సోహా అలీ ఖాన్ కథానాయికగా కొన్ని చిత్రాల్లో సత్తా చాటింది.