Rakul Preet Photos: గ్లామర్ ఫొటోలతో కుర్రాళ్లకు పనిపెట్టిన రకుల్ పాప!

హీరోయిన్ రకుల్ ప్రీత్ సింగ్.. 10 అక్టోబరు 1990లో రాజధాని న్యూఢిల్లీలో జన్మించింది.
ఈమె తండ్రి ఆర్మీ ఉద్యోగి కావడం వల్ల ఆర్మీ పబ్లిక్ స్కూల్లో విద్యాభ్యాసం చేసింది.
'7/G బృందావన్ కాలనీ' కన్నడ రీమేక్ 'గిల్లీ' సినిమాతో హీరోయిన్ రకుల్ పరిచయం అయ్యింది.
ఆ తర్వాత తెలుగులో 'కెరటం' సినిమాతో టాలీవుడ్ ఎంట్రీ ఇచ్చింది.
ఆ వెంటనే తమిళ చిత్ర పరిశ్రమ నుంచి కూడా ఆఫర్లు వచ్చాయి.
కానీ, తెలుగులో వెంకటాద్రి ఎక్స్ప్రెస్ సినిమా ద్వారా ఆమెకు మరింత గుర్తింపు వచ్చింది.
ఈ సినిమా తర్వాత ఆమెకు వరుసపెట్టి తెలుగులో ఆఫర్లు వచ్చాయి.