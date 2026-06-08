Rakul Preet: మొగుడితో కలిసి వెకేషన్‌కు వెళ్లిన రకుల్‌ పాప..అందాలతో అరిపిస్తుంది!

Published by: Harish Darla | Jun 08, 2026

హీరోయిన్ రకుల్ ప్రీత్ సింగ్.. 10 అక్టోబరు 1990లో రాజధాని న్యూఢిల్లీలో జన్మించింది.

Published by: Harish Darla | Jun 08, 2026

ఈమె తండ్రి ఆర్మీ ఉద్యోగి కావడం వల్ల ఆర్మీ పబ్లిక్ స్కూల్‌లో విద్యాభ్యాసం చేసింది.

Published by: Harish Darla | Jun 08, 2026

'7/G బృందావన్ కాలనీ' కన్నడ రీమేక్ 'గిల్లీ' సినిమాతో హీరోయిన్ రకుల్ పరిచయం అయ్యింది.

Published by: Harish Darla | Jun 08, 2026

ఆ తర్వాత తెలుగులో 'కెరటం' సినిమాతో టాలీవుడ్ ఎంట్రీ ఇచ్చింది.

Published by: Harish Darla | Jun 08, 2026

తెలుగులో వెంకటాద్రి ఎక్స్‌ప్రెస్ సినిమా ద్వారా ఆమెకు మరింత గుర్తింపు వచ్చింది.

Published by: Harish Darla | Jun 08, 2026

స్టార్ హీరోల సినిమాల్లో నటిస్తూనే..హైదరాబాద్‌లో జిమ్ సెంటర్లను ఓపెన్ చేసింది.

Published by: Harish Darla | Jun 08, 2026

జాకీ భగ్నానీని 2024లో పెళ్లి చేసుకోని.. ఇప్పుడు హిందీతో పాటు కొన్ని తమిళ చిత్రాల్లో నటిస్తోంది.

Published by: Harish Darla | Jun 08, 2026

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