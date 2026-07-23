Ramya Pasupuleti: తెలుగు హీరోయిన్ రమ్య పసుపులేటి బికినీ ఫొటోలు!

Published by: Harish Darla | Jul 23, 2026

టాలీవుడ్‌లో తరచూ కొత్త అందాలు అలరిస్తుంటాయి.

Published by: Harish Darla | Jul 23, 2026

ఇప్పటికే ఎంతో మంది భామలు తమ అందాలతో ఆకట్టుకుంటున్నారు

Published by: Harish Darla | Jul 23, 2026

రమ్య పసుపులేటి, సోషల్ మీడియాతో క్రేజ్ తెచ్చుకున్న ఈ బ్యూటీ, తన గ్లామర్‌తో ఆకట్టుకుంటుంది

Published by: Harish Darla | Jul 23, 2026

అందంతో క్రేజ్ తెచ్చుకున్న ఈ బ్యూటీ ఇప్పుడు సోషల్ మీడియా నుంచి సినిమాల్లోకి అడుగుపెట్టనుంది

Published by: Harish Darla | Jul 23, 2026

టిక్‌టాక్ వీడియోలు, ఇన్‌స్టా రీల్స్‌తో పాపులర్ అయిన రమ్య..ఇప్పుడు హీరోయిన్‌గా అవతారమెత్తింది

Published by: Harish Darla | Jul 23, 2026

'హుషారు'తో పరిచయమైన ఈ భామ 'ఫస్ట్‌ర్యాంక్ రాజు', 'మైల్స్ ఆఫ్ లవ్', 'కమిట్‌మెంట్'ల్లో నటించింది

Published by: Harish Darla | Jul 23, 2026

'మారుతినగర్ సుబ్రహ్మణ్యం' సినిమాలో అందంతో పాటు నటనతోనూ ఆకట్టుకుంది

Published by: Harish Darla | Jul 23, 2026

తాజాగా మెగాస్టార్ చిరంజీవి 'విశ్వంభర' సినిమాలో చిరూ చెల్లెలుగా తెరపై కనిపించనుందని సమాచారం.

Published by: Harish Darla | Jul 23, 2026

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