టాలీవుడ్లో తరచూ కొత్త అందాలు అలరిస్తుంటాయి. ఇప్పటికే ఎంతో మంది భామలు తమ అందాలతో ఆకట్టుకుంటున్నారు
రమ్య పసుపులేటి, సోషల్ మీడియాతో క్రేజ్ తెచ్చుకున్న ఈ బ్యూటీ, తన గ్లామర్తో ఆకట్టుకుంటుంది
అందంతో క్రేజ్ తెచ్చుకున్న ఈ బ్యూటీ ఇప్పుడు సోషల్ మీడియా నుంచి సినిమాల్లోకి అడుగుపెట్టనుంది
టిక్టాక్ వీడియోలు, ఇన్స్టా రీల్స్తో పాపులర్ అయిన రమ్య..ఇప్పుడు హీరోయిన్గా అవతారమెత్తింది
'హుషారు'తో పరిచయమైన ఈ భామ 'ఫస్ట్ర్యాంక్ రాజు', 'మైల్స్ ఆఫ్ లవ్', 'కమిట్మెంట్'ల్లో నటించింది
'మారుతినగర్ సుబ్రహ్మణ్యం' సినిమాలో అందంతో పాటు నటనతోనూ ఆకట్టుకుంది
తాజాగా మెగాస్టార్ చిరంజీవి 'విశ్వంభర' సినిమాలో చిరూ చెల్లెలుగా తెరపై కనిపించనుందని సమాచారం.