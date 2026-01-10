Ramya Pasupuleti Photos: కుర్రభామ కోసం క్యూ కడుతున్న క్రేజీ ఆఫర్లు! రమ్య పసుపులేటి హాట్ ఫొటోలు!

Harish Darla
Jan 10,2026
టాలీవుడ్‌లో తరచూ కొత్త అందాలు అలరిస్తుంటాయి. ఇప్పటికే ఎంతో మంది భామలు తమ అందాలతో ఆకట్టుకుంటున్నారు

రమ్య పసుపులేటి, సోషల్ మీడియాతో క్రేజ్ తెచ్చుకున్న ఈ బ్యూటీ, తన గ్లామర్‌తో ఆకట్టుకుంటుంది

అందంతో క్రేజ్ తెచ్చుకున్న ఈ బ్యూటీ ఇప్పుడు సోషల్ మీడియా నుంచి సినిమాల్లోకి అడుగుపెట్టనుంది

టిక్‌టాక్ వీడియోలు, ఇన్‌స్టా రీల్స్‌తో పాపులర్ అయిన రమ్య..ఇప్పుడు హీరోయిన్‌గా అవతారమెత్తింది

'హుషారు'తో పరిచయమైన ఈ భామ 'ఫస్ట్‌ర్యాంక్ రాజు', 'మైల్స్ ఆఫ్ లవ్', 'కమిట్‌మెంట్'ల్లో నటించింది

'మారుతినగర్ సుబ్రహ్మణ్యం' సినిమాలో అందంతో పాటు నటనతోనూ ఆకట్టుకుంది

తాజాగా మెగాస్టార్ చిరంజీవి 'విశ్వంభర' సినిమాలో చిరూ చెల్లెలుగా తెరపై కనిపించనుందని సమాచారం.

