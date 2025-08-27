18 ఏళ్ల స్టార్ హీరోయిన్ కూతురు..కరెక్ట్ సైజులతో కిర్రాక్ ఉంది!

Harish Darla
Aug 27,2025
';


90ల్లో తన నటనతో పాటు గ్లామర్, డ్యాన్సింగ్ స్టైల్‌తో తెలుగు ప్రేక్షకులను అలరించిన బాలీవుడ్ బ్యూటీ రవీనా టాండన్ గుర్తిందా?

';


ఆమెకు ఓ 18 ఏళ్ల అందమైన కూతురు ఉంది. ఆమె పేరు రాషా తడానీ.

 ';


ఆమె హీరోయిన్ గా జయకృష్ణ లాంఛ్ అవుతున్న తొలి మూవీలో నటిస్తుందని టాక్.

 ';


రషా తడానీ.. ఇప్పుడీ వార్త టాలీవుడ్ వర్గాల్లో హాట్ టాపిక్ గా మారింది.

 ';


అయితే ఈమె ఇంతకుముందే నందమూరి మోక్షజ్ఞ ఎంట్రీ ఇచ్చే సినిమాలో రాషా తడానీ హీరోయిన్ గా తెలుగు తెరకు పరిచయం అవ్వాల్సింది.

 ';


కానీ, ఆ ప్రాజెక్టు ఇంకా మొదలు కాకపోవడంతో ఇప్పుడు ఘట్టమనేని వారసుడితో రాషా తడానీ టాలీవుడ్ ప్రేక్షకులను పలకరించనుంది.

';


';


';


';


';


';

VIEW ALL

Vinayaka chavithi 2025: వరుణ్ సందేశ్, వితికా షేరు వినాయక చవితి 2025 సెలబ్రేషన్స్ ఫొటోస్

Vinayaka chavithi 2025: తల్లి సురేఖవాణితో కలిసి సుప్రీత వినాయక చవితి పూజలు.. ఫొటోలు..!

Betel Leaves: డైలీ రెండు తమలపాకుల్ని తింటే.. ఈ సమస్యలకు శాశ్వతంగా చెక్..!

Papaya Fruit: బొప్పాయి రోజు తింటే.. నెలరోజుల్లో ఈ రోగాలన్ని మూలాల నుంచి పరార్.. !
Read Next Story