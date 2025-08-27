90ల్లో తన నటనతో పాటు గ్లామర్, డ్యాన్సింగ్ స్టైల్తో తెలుగు ప్రేక్షకులను అలరించిన బాలీవుడ్ బ్యూటీ రవీనా టాండన్ గుర్తిందా?
ఆమెకు ఓ 18 ఏళ్ల అందమైన కూతురు ఉంది. ఆమె పేరు రాషా తడానీ.
ఆమె హీరోయిన్ గా జయకృష్ణ లాంఛ్ అవుతున్న తొలి మూవీలో నటిస్తుందని టాక్.
రషా తడానీ.. ఇప్పుడీ వార్త టాలీవుడ్ వర్గాల్లో హాట్ టాపిక్ గా మారింది.
అయితే ఈమె ఇంతకుముందే నందమూరి మోక్షజ్ఞ ఎంట్రీ ఇచ్చే సినిమాలో రాషా తడానీ హీరోయిన్ గా తెలుగు తెరకు పరిచయం అవ్వాల్సింది.
కానీ, ఆ ప్రాజెక్టు ఇంకా మొదలు కాకపోవడంతో ఇప్పుడు ఘట్టమనేని వారసుడితో రాషా తడానీ టాలీవుడ్ ప్రేక్షకులను పలకరించనుంది.