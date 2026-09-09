Rashi Singh: 'రంభ ఊర్వశి మేనక' హీరోయిన్ ఒరిజినల్ గెటప్ ఇదే!

హీరోయిన్ రాశీ సింగ్.. జనవరి 5, 1999 ఛత్తీస్గఢ్ రాయపూర్లో జన్మించింది.
14 ఏళ్ల వయసులో వాణిజ్య ప్రకటనల్లో నటించి..ఆ తర్వాత విమానంలో ఎయిర్ హోస్టెస్గా పనిచేసింది.
ఉద్యోగ రీత్యా హైదరాబాద్ వచ్చిన రాశీ సింగ్..సినిమాల్లోకి ఎంట్రీ ఇచ్చింది.
తొలుత టాలీవుడ్లో చిన్న చిన్న క్యారెక్టర్లు పోషించిన రాశీ సింగ్..'శశి' సినిమాతో గుర్తింపు తెచ్చుకుంది.
'ప్రసన్న వదనం' సినిమాలో నెగిటివ్ రోల్లో ప్రేక్షకులను విపరీతంగా అకట్టుకుంది.
ఆ తర్వాత ఆమెకు సినిమాలో హీరోయిన్ పాత్రల్లో నటించేందుకు అవకాశాలు వచ్చాయి.
ఇటీవలే రాశీ సింగ్ హీరోయిన్గా, వడ్డే నవీన్ హీరోగా.. 'ట్రాన్స్ఫర్ త్రిమూర్తులు' సినిమాలో కనిపించింది.
తాజాగా అల్లరి నరేష్ హీరోగా తెరకెక్కిన 'రంభ ఊర్వశి మేనక' సినిమాలో కీలక పాత్ర పోషించింది.