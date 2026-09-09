Rashi Singh: 'రంభ ఊర్వశి మేనక' హీరోయిన్ ఒరిజినల్ గెటప్ ఇదే!

Published by: Harish Darla | Sep 09, 2026

హీరోయిన్ రాశీ సింగ్.. జనవరి 5, 1999 ఛత్తీస్‌గఢ్ రాయపూర్‌లో జన్మించింది.

Published by: Harish Darla | Sep 09, 2026

14 ఏళ్ల వయసులో వాణిజ్య ప్రకటనల్లో నటించి..ఆ తర్వాత విమానంలో ఎయిర్ హోస్టెస్‌గా పనిచేసింది.

Published by: Harish Darla | Sep 09, 2026

ఉద్యోగ రీత్యా హైదరాబాద్ వచ్చిన రాశీ సింగ్..సినిమాల్లోకి ఎంట్రీ ఇచ్చింది.

Published by: Harish Darla | Sep 09, 2026

తొలుత టాలీవుడ్‌లో చిన్న చిన్న క్యారెక్టర్లు పోషించిన రాశీ సింగ్..'శశి' సినిమాతో గుర్తింపు తెచ్చుకుంది.

Published by: Harish Darla | Sep 09, 2026

'ప్రసన్న వదనం' సినిమాలో నెగిటివ్ రోల్‌లో ప్రేక్షకులను విపరీతంగా అకట్టుకుంది.

Published by: Harish Darla | Sep 09, 2026

ఆ తర్వాత ఆమెకు సినిమాలో హీరోయిన్ పాత్రల్లో నటించేందుకు అవకాశాలు వచ్చాయి.

Published by: Harish Darla | Sep 09, 2026

ఇటీవలే రాశీ సింగ్ హీరోయిన్‌గా, వడ్డే నవీన్ హీరోగా.. 'ట్రాన్స్‌ఫర్ త్రిమూర్తులు' సినిమాలో కనిపించింది.

Published by: Harish Darla | Sep 09, 2026

తాజాగా అల్లరి నరేష్ హీరోగా తెరకెక్కిన 'రంభ ఊర్వశి మేనక' సినిమాలో కీలక పాత్ర పోషించింది.

Published by: Harish Darla | Sep 09, 2026
Published by: Harish Darla | Sep 09, 2026
Published by: Harish Darla | Sep 09, 2026

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