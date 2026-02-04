Rashmika Mandanna Remuneration: ఒక్కో సినిమాకి రూ.10 కోట్లు..హిట్ట్ సినిమాలతో దూసుకుపోతున్న బ్యూటీ!

Harish Darla
Feb 04,2026
'నేషనల్ క్రష్'గా గుర్తింపు తెచ్చుకున్న రష్మిక..ప్రస్తుతం టాలీవుడ్ నుండి బాలీవుడ్ వరకు చక్రం తిప్పుతోంది.

వరుస బ్లాక్ బస్టర్ హిట్లు అందుకుంటున్న ఈమె, ఇప్పుడు ఒక్కో సినిమాకు ఏకంగా రూ. 10 కోట్ల వరకు పారితోషికం తీసుకుంటుందట.

2016లో కన్నడ చిత్రం 'కిరిక్ పార్టీ'తో హీరోయిన్‌గా పరిచయమై..'గీత గోవిందం', 'డియర్ కామ్రేడ్' సినిమాతో పాపులర్ అయ్యింది.

అల్లు అర్జున్ సరసన నటించిన 'పుష్ప' సినిమా రష్మికకు ప్రపంచవ్యాప్తంగా గుర్తింపు తీసుకువచ్చింది.

ఆ తర్వాత 'యానిమల్', 'ఛావా' వంటి చిత్రాలతో తన నటనకు మరిన్ని ప్రశంసలు అందుకుంది.

కొన్ని నివేదికల ప్రకారం 29 ఏళ్ల రష్మిక మొత్తం ఆస్తుల విలువ సుమారు రూ. 66 కోట్లు.

ఆమెకు విలాసవంతమైన మెర్సిడెస్ బెంజ్ సి-క్లాస్, రేంజ్ రోవర్ స్పోర్ట్ వంటి లగ్జరీ కార్లు ఉన్నాయి.

కర్ణాటకలోని కొడగు (విరాజ్‌పేట)కు చెందిన రష్మిక, తన స్వస్థలంలో అత్యధిక ఆదాయపు పన్ను చెల్లిస్తున్న మహిళగా రికార్డు సృష్టించింది.

