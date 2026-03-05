హీరోయిన్ రష్మిక ప్రస్తుతం ఓ ఇంటి వారయ్యారు. ఆమె ప్రేమించిన హీరో విజయ్ దేవరకొండతో తాజాగా వివాహం జరిగింది.
పెళ్లి తర్వాత మార్చి 4వ తేదీన సినీ ఇండస్ట్రీ వాళ్లకు హైదరాబాద్లో రిసెప్షన్ ఏర్పాటు చేశారు.
సాధారణంగా హీరోయిన్లు పెళ్లి తర్వాత కాస్త విరామం తీసుకుంటారు. కానీ, రష్మిక ఏకంగా 6 సినిమాలకు గ్రీన్ సిగ్నల్ ఇచ్చేసింది.
తన భర్త విజయ్ దేవరకొండతో కలిసి 'రణబాలి' సినిమాలో ప్రస్తుతం రష్మిక నటిస్తోంది.
మరోవైపు బాలీవుడ్లోనూ 'కాక్టైల్ 2' సినిమాలోనూ నటించనుంది
వీటితో పాటు లేడీ ఓరియెంటెడ్ 'మైసా', 'అల్లు అర్జున్ 22', 'యానిమల్ పార్క్' వంటి సినిమాల్లో నటించనుంది.
అదే విధంగా అల్లు అర్జున్ కాంబోలో మరోసారి 'పుష్ప 3' ద్వారా అలరించేందుకు రష్మిక రెడీ అయ్యింది