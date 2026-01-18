దక్షిణాది చిత్ర పరిశ్రమలో ప్రత్యేక గుర్తింపు తెచ్చుకున్న రెజీనా కసెండ్రా, ప్రస్తుతం స్టార్ హీరోయిన్గా కొనసాగుతోంది.
'శివ మనసులో శ్రుతి' (SMS) సినిమాతో తెలుగులో అడుగుపెట్టిన ఈ బ్యూటీ 'రొటీన్ లవ్ స్టోరీ' చిత్రంతో ఫాలోయింగ్ తెచ్చుకుంది.
తెలుగుతో పాటు తమిళం, కన్నడ, హిందీ భాషల్లో నటిస్తూ వర్సటైల్ హీరోయిన్గా పేరు తెచ్చుకుంది.
ప్రస్తుతం 35 ఏళ్ల వయసులో కూడా తన ఫిట్నెస్తో, గ్లామర్తో కుర్ర హీరోయిన్లకు గట్టి పోటీ ఇస్తోంది.
చాలా కాలం తర్వాత సోషల్ మీడియాలో టెంప్టింగ్ ఫోటోలను షేర్ చేసి అభిమానులను ఆశ్చర్యపరిచింది.
రెజీనా షేర్ చేసిన ఈ 'ఖతర్నాక్' ఫోటోలు ప్రస్తుతం ఇంటర్నెట్లో తెగ వైరల్ అవుతున్నాయి.
తన అందం రోజురోజుకూ పెరుగుతోందని, ఇప్పటికీ ఆమె అదే గ్రేస్తో ఉందంటూ అభిమానులు కామెంట్స్ చేస్తున్నారు.
ప్రస్తుతం రెజీనా చేతిలో పలు తమిళ ప్రాజెక్టులతో పాటు బాలీవుడ్లో కూడా కొన్ని ఆసక్తికరమైన సినిమాలు ఉన్నాయి.
కేవలం వెండితెరపైనే కాకుండా, డిజిటల్ ప్లాట్ఫామ్స్ (OTT)లో కూడా బోల్డ్, పవర్ ఫుల్ పాత్రలు చేస్తూ సత్తా చాటుతోంది.