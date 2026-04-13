హీరోయిన్ రిద్ధి కుమార్..మహారాష్ట్రలోని షిరిడీలో జన్మించింది.
'లవర్' సినిమాతో హీరోయిన్గా తెలుగులో తొలి పరిచయం అయ్యింది.
ఆ తర్వాత ప్రభాస్ హీరోగా 'జిల్' రాధాకృష్ణ దర్శకత్వంలో తెరకెక్కిన 'రాధేశ్యామ్'లో ఛాన్స్ వచ్చింది.
ఆ సినిమా తర్వాత రిద్ది కుమార్కు మరోసారి 'రాజాసాబ్' రూపంలో తెలుగు సినిమాలో అవకాశం వచ్చింది.
ఈ సినిమా షూటింగ్లో వీరిద్దరి మధ్య స్నేహం బాగా పెరిగిందని వార్తలు వచ్చాయి.
ప్రభాస్ వల్లే తనకు ఈ సినిమాలో అవకాశం వచ్చిందని, ఆయనను కలవడం తన అదృష్టమని ఆమె కొనియాడారు.
రిద్ధి మాటలతో ప్రభాస్ ఆమెతో డేటింగ్లో ఉన్నారంటూ నెట్టింట రూమర్లు మొదలయ్యాయి.