Riddhi Kumar Photos: కుర్రాళ్లకు అందాలతో వల..ప్రభాస్ హీరోయిన్ ఘాటు ఫోజులు!

Harish Darla
Feb 09,2026
';


పాన్ ఇండియా స్టార్ ప్రభాస్ హీరోగా నటించిన 'ది రాజా సాబ్' చిత్రం సంక్రాంతి కానుకగా జనవరి 9న విడుదలైంది.

 ';


ఈ సినిమా ప్రీ-రిలీజ్ ఈవెంట్‌లో హీరోయిన్ రిద్ధి కుమార్ చేసిన వ్యాఖ్యలు ఇటీవలే సోషల్ మీడియాలో హాట్ టాపిక్‌గా మారాయి.

 ';


ప్రభాస్ తనకు మూడు సంవత్సరాల క్రితమే ఒక అందమైన చీరను బహుమతిగా ఇచ్చారని ఆమె వెల్లడించారు.

 ';


ఆ కానుకను ఎంతో జాగ్రత్తగా దాచుకుని, ఈ వేడుక కోసమే ప్రత్యేకంగా కట్టుకున్నానని ఆమె ఎమోషనల్ అయ్యారు.

 ';


ప్రభాస్ వల్లే తనకు ఈ సినిమాలో అవకాశం వచ్చిందని, ఆయనను కలవడం తన అదృష్టమని ఆమె కొనియాడారు.

 ';


రిద్ధి మాటలతో ప్రభాస్ ఆమెతో డేటింగ్‌లో ఉన్నారంటూ నెట్టింట రూమర్లు మొదలయ్యాయి.

 ';


గతంలో వీరిద్దరూ కలిసి 'రాధే శ్యామ్' సినిమాలో కూడా నటించడం ఈ వార్తలకు మరింత బలాన్ని చేకూర్చింది.

 ';


అది పుకారు మాత్రమే అని ప్రభాస్ సన్నిహితులు తెలిపారు.

 ';


మారుతి దర్శకత్వంలో వచ్చిన ఈ హారర్ కామెడీ చిత్రం బాక్సాఫీసు వద్ద మిక్సిడ్ టాక్ తెచ్చుకుంది.

';


రాజాసాబ్ సినిమా ప్రస్తుతం ఓటీటీలో సందడి చేస్తుంది.

 ';


';


';

