హీరోయిన్ రిద్ధి కుమార్..మహారాష్ట్రలోని షిరిడీలో జన్మించింది.
'లవర్' సినిమాతో హీరోయిన్గా తెలుగులో తొలి పరిచయం అయ్యింది. ఆ తర్వాత 'రాధేశ్యామ్'లో ఛాన్స్ వచ్చింది.
ఆ సినిమా తర్వాత రిద్ది కుమార్కు మరోసారి 'రాజాసాబ్' రూపంలో తెలుగు సినిమాలో అవకాశం వచ్చింది.
ప్రభాస్ తనకు మూడు సంవత్సరాల క్రితమే ఒక అందమైన చీరను బహుమతిగా ఇచ్చారని ఆమె వెల్లడించారు.
ఆ కానుకను ఎంతో జాగ్రత్తగా దాచుకుని, ఈ వేడుక కోసమే ప్రత్యేకంగా కట్టుకున్నానని ఆమె ఎమోషనల్ అయ్యారు.
ప్రభాస్ వల్లే తనకు ఈ సినిమాలో అవకాశం వచ్చిందని, ఆయనను కలవడం తన అదృష్టమని ఆమె కొనియాడారు.
రిద్ధి మాటలతో ప్రభాస్ ఆమెతో డేటింగ్లో ఉన్నారంటూ నెట్టింట రూమర్లు మొదలయ్యాయి.
గతంలో వీరిద్దరూ కలిసి 'రాధే శ్యామ్' సినిమాలో కూడా నటించడం ఈ వార్తలకు మరింత బలాన్ని చేకూర్చింది.
అది పుకారు మాత్రమే అని ప్రభాస్ సన్నిహితులు తెలిపారు.