Ritika Nayak: ఎర్రడ్రస్సులో కిక్కెక్కిస్తున్న రితికా నాయక్..

Published by: Harish Darla | Aug 03, 2026

విశ్వక్ సేన్ 'అశోక వనంలో అర్జున కళ్యాణం'తో పరిచయమై.. 'మిరాయ్'తో సూపర్‌హిట్ అందుకుంది.

Published by: Harish Darla | Aug 03, 2026

తేజ సజ్జా నటించిన పాన్-ఇండియా ఫాంటసీ అడ్వెంచర్ 'మిరాయ్' చిత్రంతో టాలీవుడ్ లేటెస్ట్ క్రష్‌గా మారిపోయింది.

Published by: Harish Darla | Aug 03, 2026

ఆ సినిమా తర్వాత నేచురల్ స్టార్ నాని నటించిన 'హాయ్ నాన్న'లో అతిథి పాత్రలో కనువిందు చేసింది.

Published by: Harish Darla | Aug 03, 2026

కార్తీక్ ఘట్టమనేని దర్శకత్వంలో తేజ సజ్జా హీరోగా తెరకెక్కిన 'మిరాయ్' చిత్రం బాక్సాఫీస్ వద్ద బంపర్ హిట్ అందుకుంది.

Published by: Harish Darla | Aug 03, 2026

ప్రస్తుతం వరుణ్ తేజ్ హీరోగా, మేర్లపాక గాంధీ డైరెక్షన్‌లో తెరకెక్కిన 'కొరియన్ కనకరాజు' సినిమాలో హీరోయిన్‌గా రితికా నాయక్ నటిస్తోంది.

Published by: Harish Darla | Aug 03, 2026

'కొరియన్ కనకరాజు' సినిమా ట్రైలర్ లాంఛ్ ఈవెంట్‌లో రితికా నాయక్ ఎర్రడ్రస్సులో కనిపించి అలరించింది.

Published by: Harish Darla | Aug 03, 2026
Published by: Harish Darla | Aug 03, 2026

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