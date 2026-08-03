Ritika Nayak: ఎర్రడ్రస్సులో కిక్కెక్కిస్తున్న రితికా నాయక్..

విశ్వక్ సేన్ 'అశోక వనంలో అర్జున కళ్యాణం'తో పరిచయమై.. 'మిరాయ్'తో సూపర్హిట్ అందుకుంది.
తేజ సజ్జా నటించిన పాన్-ఇండియా ఫాంటసీ అడ్వెంచర్ 'మిరాయ్' చిత్రంతో టాలీవుడ్ లేటెస్ట్ క్రష్గా మారిపోయింది.
ఆ సినిమా తర్వాత నేచురల్ స్టార్ నాని నటించిన 'హాయ్ నాన్న'లో అతిథి పాత్రలో కనువిందు చేసింది.
కార్తీక్ ఘట్టమనేని దర్శకత్వంలో తేజ సజ్జా హీరోగా తెరకెక్కిన 'మిరాయ్' చిత్రం బాక్సాఫీస్ వద్ద బంపర్ హిట్ అందుకుంది.
ప్రస్తుతం వరుణ్ తేజ్ హీరోగా, మేర్లపాక గాంధీ డైరెక్షన్లో తెరకెక్కిన 'కొరియన్ కనకరాజు' సినిమాలో హీరోయిన్గా రితికా నాయక్ నటిస్తోంది.
'కొరియన్ కనకరాజు' సినిమా ట్రైలర్ లాంఛ్ ఈవెంట్లో రితికా నాయక్ ఎర్రడ్రస్సులో కనిపించి అలరించింది.