Ritika Singh: అందచందాలతో ఉక్కిరిబిక్కిరి చేస్తున్న వెంకీమామ హీరోయిన్!

1994లో ముంబైలో జన్మించిన రితికా..
బాల్యం నుంచే మార్షల్ ఆర్ట్స్, కిక్ బాక్సింగ్లో శిక్షణ తీసుకున్నారు.
2009లో భారత్ తరపున ప్రపంచ వేదిక ఆసియా ఇండోర్ గేమ్స్లో పాల్గొన్న ఘనత ఆమెది.
'ఇరుది చుట్రు' (తెలుగులో 'గురు') అనే తమిళ సినిమాతో హీరోయిన్గా అవతారమెత్తింది.
వెంకటేష్ హీరోగా వచ్చిన 'గురు' సినిమాలో 'రామేశ్వరి' పాత్రలో రితికా నటన అద్భుతం. జాతీయ అవార్డు దక్కింది.
కేవలం బాక్సింగ్ బట్టల్లోనే కాకుండా, రితికా ప్రస్తుతం తన గ్లామరస్ ఫోటోషూట్స్తో సోషల్ మీడియాను షేక్ చేస్తోంది.
తన వర్కవుట్ వీడియోలతో లక్షలాది మంది అమ్మాయిలకు ఫిట్నెస్ స్ఫూర్తినిస్తోంది.