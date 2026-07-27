Ritika Singh: అందచందాలతో ఉక్కిరిబిక్కిరి చేస్తున్న వెంకీమామ హీరోయిన్!

Published by: Harish Darla | Jul 27, 2026

1994లో ముంబైలో జన్మించిన రితికా..

Published by: Harish Darla | Jul 27, 2026

బాల్యం నుంచే మార్షల్ ఆర్ట్స్, కిక్ బాక్సింగ్‌లో శిక్షణ తీసుకున్నారు.

Published by: Harish Darla | Jul 27, 2026

2009లో భారత్ తరపున ప్రపంచ వేదిక ఆసియా ఇండోర్ గేమ్స్‌లో పాల్గొన్న ఘనత ఆమెది.

Published by: Harish Darla | Jul 27, 2026

'ఇరుది చుట్రు' (తెలుగులో 'గురు') అనే తమిళ సినిమాతో హీరోయిన్‌గా అవతారమెత్తింది.

Published by: Harish Darla | Jul 27, 2026

వెంకటేష్ హీరోగా వచ్చిన 'గురు' సినిమాలో 'రామేశ్వరి' పాత్రలో రితికా నటన అద్భుతం. జాతీయ అవార్డు దక్కింది.

Published by: Harish Darla | Jul 27, 2026

కేవలం బాక్సింగ్ బట్టల్లోనే కాకుండా, రితికా ప్రస్తుతం తన గ్లామరస్ ఫోటోషూట్స్‌తో సోషల్ మీడియాను షేక్ చేస్తోంది.

Published by: Harish Darla | Jul 27, 2026

తన వర్కవుట్ వీడియోలతో లక్షలాది మంది అమ్మాయిలకు ఫిట్‌నెస్ స్ఫూర్తినిస్తోంది.

Published by: Harish Darla | Jul 27, 2026

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