రుక్మిణి వసంత్..కన్నడ సినిమాల్లో హీరోయిన్ గా ఎంట్రీ ఇచ్చి కెరీర్ స్టార్ట్ చేసింది
తండ్రి పేరు వేణు గోపాల్..2007లో ఉగ్రవాదులపై జరిగిన పోరు చనిపోయిన వీర జవాన్ అతను.
లండన్లోని ప్రతిష్టాత్మక రాయల్ అకాడమీ ఆఫ్ డ్రామాటిక్ ఆర్ట్స్లో నటనలో శిక్షణ పొందింది
2019లో విడుదలైన 'బీర్బల్ త్రైలాజీ' సినిమాతో కన్నడలో హీరోయిన్గా అడుగుపెట్టింది
'సప్తసాగరాలు దాటి' కన్నడ డబ్ సినిమాతో తెలుగు ప్రేక్షకులకు పరిచయమైంది ఈ బ్యూటీ
ఈ సినిమాలో ప్రియ పాత్రకు గానూ ఆమె ఫిలింఫేర్ అవార్డును గెలుచుకుంది
ఆ తర్వాత ఈమె అనేక కన్నడ చిత్రాల్లో అవకాశాలు తెచ్చుకుంది. ఇటీవలే 'మదరాసి' చిత్రంలో నటించి మెప్పించింది
'అపుడో ఇపుడో ఎప్పుడో' సినిమాతో తెలుగు తెరకు పరిచయమైంది. ఇప్పుడు 'కాంతారా పార్ట్ 1', ఎన్టీఆర్ 'డ్రాగన్'లో నటిస్తోంది