Rukmini Vasanth: బూరెబుగ్గల బాలామణి..హీరోయిన్ రుక్మిణి వసంత్!

Published by: Harish Darla | Sep 11, 2026

నటి రుక్మిణీ వసంత్..ఇటీవలే సోషల్ మీడియాలో ఆమె చాలా యాక్టివ్‌గా ఉంటున్నారు.

Published by: Harish Darla | Sep 11, 2026

'కాంతార 2' సినిమాతో తెలుగు ప్రేక్షకులకు దగ్గరైన ఈ బ్యూటీ ఇప్పుడు తెగ క్రేజ్ తెచ్చుకుంది

Published by: Harish Darla | Sep 11, 2026

ప్రస్తుతం తమిళంలో శివకార్తికేయన్ సరసన 'మదరాసి' చిత్రంలో నటిస్తోంది

Published by: Harish Darla | Sep 11, 2026

మదరాసి సినిమా తనకు మంచి పేరు తీసుకొస్తుందని ఆమె అభిప్రాయపడుతుంది

Published by: Harish Darla | Sep 11, 2026

ఇటీవలే ఆమె నటించిన కొన్ని సినిమాల్లో నటనకు మంచి మార్కులే పడ్డాయి

Published by: Harish Darla | Sep 11, 2026

మరోవైపు యష్ హీరోగా రూపొందుతోన్న 'టాక్సిక్' సినిమాలోనూ రుక్మిణీ వసంత్ కనువిందు చేసింది.

Published by: Harish Darla | Sep 11, 2026

ఎన్టీఆర్-ప్రశాంత్ నీల్ కాంబోలో రూపొందుతోన్న 'డ్రాగన్' సినిమాలోనూ ఈమె హీరోయిన్‌గా నటిస్తోంది.

Published by: Harish Darla | Sep 11, 2026

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