Samantha Fitness: మగాళ్లకు పోటీగా వస్తాదులో బాడీ పెంచిన సమంత..38 ఏళ్లకి 18 ఏళ్ల అమ్మాయిలా!

Harish Darla
Jan 28,2026
';


అనారోగ్య సమస్యల నుండి కోలుకున్న సమంత.. రెట్టింపు ఉత్సాహంతో జిమ్‌లో కసరత్తులు చేస్తూ ఫిట్‌నెస్ సాధించింది.

 ';


సమంత నిత్యం జిమ్‌లో కఠినమైన వర్కవుట్స్ చేస్తారు. 38 ఏళ్ల వయసులోనూ ఆమె 18 ఏళ్ల పడుచుపిల్లలా మెరిసిపోతుంది.

';


వ్యాయామాలకే పరిమితం కాకుండా..పురుషులతో సమానంగా కండలు తిరిగే దేహదారుఢ్యం కోసం ఆమె హై-ఇంటెన్సిటీ వర్కవుట్స్ చేస్తున్నారు.

 ';


వ్యాయామం అనేది కేవలం శరీరానికే కాదు, అది మనలో క్రమశిక్షణను, ఓపికను పెంచుతుందని సమంత నమ్మకం.

 ';


ఆమె వర్కవుట్స్ ఏ స్థాయిలో ఉంటాయంటే, తన ఫిట్‌నెస్ ట్రైనర్‌తోనే పోటీపడుతుందట.

 ';


వ్యాయామం వల్ల ఎంతో అలసిపోయినా.. తగినంత విశ్రాంతి అవసరమని సమంత అభిప్రాయపడుతుంది. రాత్రివేళ గాఢనిద్ర అవసరమని చెబుతుంది.

 ';


షూటింగ్ బిజీలో ఉన్నా మార్నింగ్ వర్కవుట్‌ను ఎప్పుడూ మిస్ చేయరు. రోజూ ఉదయాన్నే రన్నింగ్ లేదా యోగా చేయడం ఆమె అలవాటు.

 ';


ఇటీవలే రాజ్ నిడిమోరును పెళ్లి చేసుకున్న సమంత..ఇప్పుడు సినిమాలపై దృష్టి సారించింది.

 ';

VIEW ALL

Boda Kakarakaya: బోడ కాకరకాయతో బోలెడు ఆరోగ్య ప్రయోజనాలు తెలుసా..?

Avocado: గర్భిణీ స్త్రీలు తప్పక తినాల్సిన పండు అవకాడో.. లాభాలు తెలిస్తే షాక్..!

Hair Care Tip: ఎన్ని రోజులకు ఒకసారి నూనె పెడితే సరిపోతుందో తెలుసా..?

Ridge Gourd: వారంలో మూడుసార్లు బీరకాయ తినడం వల్ల కలిగే లాభాలు ఇవే..
Read Next Story