అనారోగ్య సమస్యల నుండి కోలుకున్న సమంత.. రెట్టింపు ఉత్సాహంతో జిమ్లో కసరత్తులు చేస్తూ ఫిట్నెస్ సాధించింది.
సమంత నిత్యం జిమ్లో కఠినమైన వర్కవుట్స్ చేస్తారు. 38 ఏళ్ల వయసులోనూ ఆమె 18 ఏళ్ల పడుచుపిల్లలా మెరిసిపోతుంది.
వ్యాయామాలకే పరిమితం కాకుండా..పురుషులతో సమానంగా కండలు తిరిగే దేహదారుఢ్యం కోసం ఆమె హై-ఇంటెన్సిటీ వర్కవుట్స్ చేస్తున్నారు.
వ్యాయామం అనేది కేవలం శరీరానికే కాదు, అది మనలో క్రమశిక్షణను, ఓపికను పెంచుతుందని సమంత నమ్మకం.
ఆమె వర్కవుట్స్ ఏ స్థాయిలో ఉంటాయంటే, తన ఫిట్నెస్ ట్రైనర్తోనే పోటీపడుతుందట.
వ్యాయామం వల్ల ఎంతో అలసిపోయినా.. తగినంత విశ్రాంతి అవసరమని సమంత అభిప్రాయపడుతుంది. రాత్రివేళ గాఢనిద్ర అవసరమని చెబుతుంది.
షూటింగ్ బిజీలో ఉన్నా మార్నింగ్ వర్కవుట్ను ఎప్పుడూ మిస్ చేయరు. రోజూ ఉదయాన్నే రన్నింగ్ లేదా యోగా చేయడం ఆమె అలవాటు.
ఇటీవలే రాజ్ నిడిమోరును పెళ్లి చేసుకున్న సమంత..ఇప్పుడు సినిమాలపై దృష్టి సారించింది.