2025 చివరినాటికి హీరోయిన్ సమంత ఆస్తుల విలువ రూ.100 నుంచి రూ.110 కోట్ల మధ్య ఉంది
సమంత ఒక్కో సినిమాకు రూ.3 నుంచి రూ.8 కోట్ల పారితోషకం తీసుకున్నట్లు సమాచారం
'పుష్ప' సినిమాలోని ఐటెం సాంగ్కు సమంత ఏకంగా రూ.5 కోట్ల రెమ్యూనరేషన్ తీసుకున్నట్లు తెలుస్తోంది
అలాగే వాణిజ్య ప్రకటనల ద్వారా సమంత ఏడాదికి రూ.8 కోట్ల మేర సంపాదిస్తుందట.
హైదరాబాద్లో సమంతకు రూ.7.8 కోట్ల విలువైన డూప్లెక్స్ హౌస్ ఉందట
అలాగే ముంబైలో బీచ్ వ్యూతో రూ.15 కోట్ల విలువైన లక్సరీ 3 BHK అపార్ట్మెంట్ను కొనుగోలు చేసిందట
అంతే కాకుండా సమంత రియల్ ఎస్టేట్లో రూ.9 కోట్లకు పైగా పెట్టుబడులు పెట్టినట్లు తెలుస్తోంది
దక్షిణాది చిత్రసీమలో అత్యధిక పారితోషకం తీసుకునే నటీమణుల్లో సమంత ఒకరు.