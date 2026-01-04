Samantha Net Worth: రెండో పెళ్లి చేసుకున్న తర్వాత సమంత ఆస్తులు ఎంత పెరిగాయో తెలుసా?

Harish Darla
Jan 04,2026
';


2025 చివరినాటికి హీరోయిన్ సమంత ఆస్తుల విలువ రూ.100 నుంచి రూ.110 కోట్ల మధ్య ఉంది

 ';


సమంత ఒక్కో సినిమాకు రూ.3 నుంచి రూ.8 కోట్ల పారితోషకం తీసుకున్నట్లు సమాచారం

 ';


'పుష్ప' సినిమాలోని ఐటెం సాంగ్‌కు సమంత ఏకంగా రూ.5 కోట్ల రెమ్యూనరేషన్ తీసుకున్నట్లు తెలుస్తోంది

 ';


అలాగే వాణిజ్య ప్రకటనల ద్వారా సమంత ఏడాదికి రూ.8 కోట్ల మేర సంపాదిస్తుందట.

 ';


హైదరాబాద్‌లో సమంతకు రూ.7.8 కోట్ల విలువైన డూప్లెక్స్ హౌస్ ఉందట

 ';


అలాగే ముంబైలో బీచ్ వ్యూ‌తో రూ.15 కోట్ల విలువైన లక్సరీ 3 BHK అపార్ట్‌మెంట్‌ను కొనుగోలు చేసిందట

 ';


అంతే కాకుండా సమంత రియల్ ఎస్టేట్‌లో రూ.9 కోట్లకు పైగా పెట్టుబడులు పెట్టినట్లు తెలుస్తోంది

 ';


దక్షిణాది చిత్రసీమలో అత్యధిక పారితోషకం తీసుకునే నటీమణుల్లో సమంత ఒకరు.

 ';


';

VIEW ALL

Persimmon Fruit: పర్సిమాన్‌ ఫ్రూట్‌ చలికాలంలో తింటే కలిగే అద్భుత ప్రయోజనాలు ఇవే..!

Jack Fruit: హెల్తీ లైఫ్‌కు బెస్ట్ ఫ్రెండ్.. జాక్‌ఫ్రూట్ ఆశ్చర్యకర ఆరోగ్య ప్రయోజనాలు..!

Ragi Sangati: రాగి సంగటిలో దాగిన ఆరోగ్య నిధి.. ఏంటో తెలిస్తే మీరు ఆశ్చర్యపోవాల్సిందే..!

Heart Strong: ఈ రసం తాగితే.. 80 ఏళ్ల వరకు గుండె స్ట్రాంగ్‌గా ఉంటుంది!
Read Next Story