సమంత రుతు ప్రభు..హీరోయిన్గా తమిళ, తెలుగు సినిమా ప్రేక్షకులకు పరిచయమే.
ఆమె అందానికి అందరూ ఫిదా అవుతారు. అయితే ఆ సీక్రెట్ ఏంటో మీరూ తెలుసుకుంటారా?
అమ్మాయిల కోసం సమంత చెప్పే కొన్ని బ్యూటీ టిప్స్ గురించి ఇప్పుడు చూడండి
సూర్యకిరణాల నుంచి వచ్చే UV కిరాణాలను తట్టుకోవడానికి తన చర్మానికి సన్స్క్రీన్ లోషన్ వాడుతుంది
సౌందర్య లేపనాలకు బదులుగా సమంత సహజ సౌందర్య చిట్కాలను ఎక్కువ ప్రాధాన్యత ఇస్తుంది
పడుకునే ముందు ముఖం బాగా కడిగి మాయిశ్చరైజర్, క్రీమ్ పూయడం అస్సలు మర్చిపోదట.
తన కనుబొమ్మల ఆకృతిపై ఎక్కువగా శ్రద్ధ వహిస్తుందట.
అందంగా ఉండాలంటే పోషకాలు ఎంతో ముఖ్యమట. నూనె లేకుండా వండిన పదార్థాలను తింటుందట.