Sara Arjun Photos: 'ధురంధర్' బ్యూటీని గుర్తుపట్టారా? 'నాన్న' సినిమాతో ఏడిపించిన పాప ఈమెనే!

Harish Darla
Feb 08,2026
';


సారా అర్జున్ తన ఆరో ఏట నుండే సినిమాల్లో నటించడం ప్రారంభించింది. ఆమె చైల్డ్ ఆర్టిస్ట్‌గా ఫేమస్ అయ్యింది.

 ';


తెలుగులో 'నాన్న' (తమిళంలో 'దైవ తిరుమగళ్') సినిమాలో విక్రమ్ కూతురిగా ఆమె నటనకు మంచి మార్కులే పడ్డాయి.

 ';


మణిరత్నం దర్శకత్వంలో వచ్చిన 'పొన్నియిన్ సెల్వన్' 1, 2 సినిమాల్లో ఐశ్వర్యా రాయ్ చిన్నప్పటి పాత్ర (నందిని) పోషించింది.

 ';


ఇటీవల విడుదలైన బాలీవుడ్ చిత్రం 'ధురంధర్' (2026)లో రణవీర్ సింగ్ సరసన హీరోయిన్‌గా నటించి సూపర్‌హిట్ ఖాతాలో వేసుకుంది.

 ';


సారా కేవలం తెలుగులోనే కాకుండా తమిళం, హిందీ, మలయాళ చిత్రాల్లో కూడా నటించి తన ప్రతిభను చాటుకుంది.

 ';


సినిమాల్లోకి రాకముందే ఆమె వందకు పైగా టీవీ వాణిజ్య ప్రకటనలలో నటించి 'యాడ్ వరల్డ్'లో పాపులర్ అయ్యింది.

 ';


ఆమె తండ్రి రాజ్ అర్జున్ కూడా చిత్ర పరిశ్రమకు చెందినవారే. ఆయన పలు బాలీవుడ్, సౌత్ సినిమాల్లో నటుడిగా రాణిస్తున్నారు.

 ';


';

VIEW ALL

Shiva Puja: భోలా శంకరుడ్ని ప్రసన్నం చేసుకునే మార్గాలివే.. సోమవారం ఇవి చేస్తే వెంటనే ముక్కంటి అనుగ్రహం..!

Top 10 Richest Temples: దేశంలోని టాప్-10 రిచెస్ట్ టెంపుల్స్ ఏవో తెలుసా..?

Tulsi Tea: ఇలా తులసి టీ తాగితే.. బోలెడు బెనిఫిట్స్..

Okra Water: బెండకాయ నీరుతో అద్భుతమైన ప్రయోజనాలు.. తెలిస్తే ఆశ్చర్యపోతారు!
Read Next Story