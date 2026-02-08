సారా అర్జున్ తన ఆరో ఏట నుండే సినిమాల్లో నటించడం ప్రారంభించింది. ఆమె చైల్డ్ ఆర్టిస్ట్గా ఫేమస్ అయ్యింది.
తెలుగులో 'నాన్న' (తమిళంలో 'దైవ తిరుమగళ్') సినిమాలో విక్రమ్ కూతురిగా ఆమె నటనకు మంచి మార్కులే పడ్డాయి.
మణిరత్నం దర్శకత్వంలో వచ్చిన 'పొన్నియిన్ సెల్వన్' 1, 2 సినిమాల్లో ఐశ్వర్యా రాయ్ చిన్నప్పటి పాత్ర (నందిని) పోషించింది.
ఇటీవల విడుదలైన బాలీవుడ్ చిత్రం 'ధురంధర్' (2026)లో రణవీర్ సింగ్ సరసన హీరోయిన్గా నటించి సూపర్హిట్ ఖాతాలో వేసుకుంది.
సారా కేవలం తెలుగులోనే కాకుండా తమిళం, హిందీ, మలయాళ చిత్రాల్లో కూడా నటించి తన ప్రతిభను చాటుకుంది.
సినిమాల్లోకి రాకముందే ఆమె వందకు పైగా టీవీ వాణిజ్య ప్రకటనలలో నటించి 'యాడ్ వరల్డ్'లో పాపులర్ అయ్యింది.
ఆమె తండ్రి రాజ్ అర్జున్ కూడా చిత్ర పరిశ్రమకు చెందినవారే. ఆయన పలు బాలీవుడ్, సౌత్ సినిమాల్లో నటుడిగా రాణిస్తున్నారు.
