Sara Tendulkar: పెళ్లి వేడుకలో ఊహించని సర్ ప్రైజ్.. సారా టెండుల్కర్ ఏంచేసిందంటే..?

Inamdar Paresh
Dec 05,2025
Goa wedding:

ఈ క్రమంలో సారా టెండుల్కర్ కాస్ట్యూమ్ లుక్ ప్రస్తుతం నెట్టింట హల్చల్ చేస్తుంది.

sara tendulkar latest news:

Sara Tendulkar goa wedding pics:

బ్యాక్‌లెస్ సూట్ , పింక్ కలర్ లెహంగాలో సారా అదరగొట్టారు.

Sara Tendulkar pink suit:

సారా టెండుల్కర్ తరచుగా కొత్త ఎథ్నిక్స్ వేర్ తో ఉన్న ఫోటోల్ని పంచుకుంటారు.

Sara Tendulkar viral photos:

పింక్ బ్యాక్‌లెస్ సూట్, పూల జడ స్టైలింగ్ తో ఉన్న పిక్స్ ను ఇన్ స్టాలో పొస్ట్ పెట్టారు.

Sara Tendulkar wedding look:

సారాటెండుల్కర్ తరచగా కొత్త కాత్త గ్లామరస్ లుక్స్ తో ఫ్యాన్స్ ను ఫిదా చేస్తుంటారు.

Sara Tendulkar:

మరోవైపు సారా టెండూల్కర్ డేటింగ్, పెళ్లి వార్తలు వార్తలలో ఉంటున్నాయి.

