IMDB రేటింగ్ ప్రకారం శంకర్ కెరీర్ లో బెస్ట్ టూ వరస్ట్ మూవీస్..
ఇండియన్ 2 (భారతీయుడు 2024) - IMDB రేటింగ్ ప్రకారం 3.8/10
2.0 (2018) - IMDB రేటింగ్ 6.0/10
జీన్స్ (1998) - IMDB రేటింగ్ 6.5/10
గేమ్ చేంజర్ - IMDB రేటింగ్ 5.1/10
కాదలన్ (ప్రేమికుడు -1994) - IMDB రేటింగ్ 7.1/10
ఎంథిరన్ (రోబో - 2010) - IMDB రేటింగ్ 7.2/10
ఐ (మనోహరుడు - 2015) - IMDB రేటింగ్ ప్రకారం 7.4/10
శివాజీ (2007) - IMDB రేటింగ్ 7.6/10
నంబన్ (స్నేహితులు - 2012) - IMDB రేటింగ్ ప్రకారం 7.8/10
నాయక్ (2001) - IMDB రేటింగ్ ప్రకారం 7.8/10
జెంటిల్మన్ (1993) - IMDB రేటింగ్ ప్రకారం 7.8/10
ఇండియన్ (భారతీయుడు- 1996) - IMDB రేటింగ్ ప్రకారం 8.1/10
అన్నియన్ (అపరిచితుడు - 2005) - IMDB రేటింగ్ ప్రకారం 8.4/10
ముదలవన్ (ఒకే ఒక్కడు -1999) - IMDB రేటింగ్ ప్రకారం 8.4/10
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