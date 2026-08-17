IMDB రేటింగ్ ప్రకారం శంకర్ కెరీర్ లో బెస్ట్ టూ వరస్ట్ మూవీస్..

Published by: TA Kiran Kumar | Aug 17, 2026

ఇండియన్ 2 (భారతీయుడు 2024) - IMDB రేటింగ్ ప్రకారం 3.8/10

Published by: TA Kiran Kumar | Aug 17, 2026

2.0 (2018) - IMDB రేటింగ్ 6.0/10

Published by: TA Kiran Kumar | Aug 17, 2026

జీన్స్ (1998) - IMDB రేటింగ్ 6.5/10

Published by: TA Kiran Kumar | Aug 17, 2026

గేమ్ చేంజర్ - IMDB రేటింగ్ 5.1/10

Published by: TA Kiran Kumar | Aug 17, 2026

కాదలన్ (ప్రేమికుడు -1994) - IMDB రేటింగ్ 7.1/10

Published by: TA Kiran Kumar | Aug 17, 2026

ఎంథిరన్ (రోబో - 2010) - IMDB రేటింగ్ 7.2/10

Published by: TA Kiran Kumar | Aug 17, 2026

ఐ (మనోహరుడు - 2015) - IMDB రేటింగ్ ప్రకారం 7.4/10

Published by: TA Kiran Kumar | Aug 17, 2026

శివాజీ (2007) - IMDB రేటింగ్ 7.6/10

Published by: TA Kiran Kumar | Aug 17, 2026

నం‌బన్ (స్నేహితులు - 2012) - IMDB రేటింగ్ ప్రకారం 7.8/10

Published by: TA Kiran Kumar | Aug 17, 2026

నాయక్ (2001) - IMDB రేటింగ్ ప్రకారం 7.8/10

Published by: TA Kiran Kumar | Aug 17, 2026

జెంటిల్‌మన్ (1993) - IMDB రేటింగ్ ప్రకారం 7.8/10

Published by: TA Kiran Kumar | Aug 17, 2026

ఇండియన్ (భారతీయుడు- 1996) - IMDB రేటింగ్ ప్రకారం 8.1/10

Published by: TA Kiran Kumar | Aug 17, 2026

అన్నియన్ (అపరిచితుడు - 2005) - IMDB రేటింగ్ ప్రకారం 8.4/10

Published by: TA Kiran Kumar | Aug 17, 2026

ముదలవన్ (ఒకే ఒక్కడు -1999) - IMDB రేటింగ్ ప్రకారం 8.4/10

Published by: TA Kiran Kumar | Aug 17, 2026

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