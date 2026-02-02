శివాని తెలంగాణలోని హైదరాబాద్లో పుట్టి పెరిగిన అచ్చతెలుగు అమ్మాయి. తెలుగు స్పష్టంగా మాట్లాడగలరు.
చిన్నప్పటి నుంచే నటనపై ఉన్న ఆసక్తితో థియేటర్ ఆర్టిస్ట్గా రంగస్థలంపై అనేక నాటకాల్లో నటించింది.
రాజ్ తరుణ్ సరసన 'అహింస' సినిమాతో వెండితెరకు పరిచయమయ్యారు. నటనకు గుర్తింపు వచ్చింది.
'అంబాజీపేట మ్యారేజ్ బ్యాండు' సినిమా పెద్ద బ్రేక్ ఇచ్చింది. సుహాస్ సరసన ఆమె పోషించిన 'లక్ష్మి' పాత్ర ఫిదా చేసింది.
ఆ తర్వాత 'లిటిల్ హార్ట్స్' సినిమాతో సూపర్ హిట్ సొంతం చేసుకుంది.
శివాని కేవలం నటి మాత్రమే కాదు, ఆమె శిక్షణ పొందిన కూచిపూడి నృత్యకారిణి.
సోషల్ మీడియాలో శివాని చాలా యాక్టివ్గా ఉంటారు. గ్లామర్ కంటే తన నేచురల్ లుక్తో అభిమానులను ఆకట్టుకుంటారు.
ప్రస్తుతం ఆమె చేతిలో కొన్ని క్రేజీ ప్రాజెక్టులు ఉన్నాయి. ఇతర భాషా చిత్రాల్లోనూ ఆఫర్లు వస్తున్నాయి.