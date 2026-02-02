Shivani Nagaram Glamour: గ్లామర్ డోసు పెంచేసిన 'కాత్యాయని'..ఖతర్నాక్ లుక్స్!

Harish Darla
Feb 02,2026
';


శివాని తెలంగాణలోని హైదరాబాద్‌లో పుట్టి పెరిగిన అచ్చతెలుగు అమ్మాయి. తెలుగు స్పష్టంగా మాట్లాడగలరు.

 ';


చిన్నప్పటి నుంచే నటనపై ఉన్న ఆసక్తితో థియేటర్ ఆర్టిస్ట్‌గా రంగస్థలంపై అనేక నాటకాల్లో నటించింది.

 ';


రాజ్ తరుణ్ సరసన 'అహింస' సినిమాతో వెండితెరకు పరిచయమయ్యారు. నటనకు గుర్తింపు వచ్చింది.

 ';


'అంబాజీపేట మ్యారేజ్ బ్యాండు' సినిమా పెద్ద బ్రేక్ ఇచ్చింది. సుహాస్ సరసన ఆమె పోషించిన 'లక్ష్మి' పాత్ర ఫిదా చేసింది.

 ';


ఆ తర్వాత 'లిటిల్ హార్ట్స్' సినిమాతో సూపర్ హిట్ సొంతం చేసుకుంది.

 ';


శివాని కేవలం నటి మాత్రమే కాదు, ఆమె శిక్షణ పొందిన కూచిపూడి నృత్యకారిణి.

 ';


సోషల్ మీడియాలో శివాని చాలా యాక్టివ్‌గా ఉంటారు. గ్లామర్ కంటే తన నేచురల్ లుక్‌తో అభిమానులను ఆకట్టుకుంటారు.

 ';


ప్రస్తుతం ఆమె చేతిలో కొన్ని క్రేజీ ప్రాజెక్టులు ఉన్నాయి. ఇతర భాషా చిత్రాల్లోనూ ఆఫర్లు వస్తున్నాయి.

 ';


';

VIEW ALL

Kayadu Lohar Glamour: యమ్మారేయమ్మా..కత్తిలాంటి బ్యూటీ టెంప్ట్ చేసే సొగసులు!

Healthy Diet : ప్రతిరోజు తినవలసిన ఐదు పదార్థాలు, తినకూడని ఐదు పదార్థాలు ఇవే..

Belly Fat loss: 20 రోజుల్లో పొట్ట తగ్గాలంటే ఉదయాన్నే ఈ జ్యూస్ తాగండి.. ఈ జ్యూస్ లో అల్లం కలపడం అసలు మర్చిపోకండి..!

Pesarattu Idli: పెసరపిండితో ఇడ్లీ ఇలా చేస్తే రుచి కూడా ఆరోగ్యం కూడా రెండూ వస్తాయి..
Read Next Story