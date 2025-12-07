Shriya Saran Photos: 43 ఏళ్ల వయసులోనూ పిటపిటలాడే అందం హీరోయిన్ శ్రియా సొంతం!

Harish Darla
Dec 07,2025



చలనచిత్ర రంగంలో అత్యంత ప్రజాదరణ పొందిన వారిలో నటి శ్రియా శరన్ ఒకరు.

ఆమెకు 43 ఏళ్ల వయసులోనూ ఏ మాత్రం తగ్గని అందంతో యవ్వనంగా మెరిసిపోతుంది.

రష్యాకు చెందిన ఓ టెన్నిస్ స్టార్‌తో పెళ్లైన తర్వాత ఆమె సినిమాల్లో నటించడం తగ్గించారు

అయినా ఇన్‌స్టాగ్రామ్‌లో ఫొటోలు పోస్ట్ చేస్తూ తన అందచందాలను ఫ్యాన్స్‌కు చేరవేస్తున్నారు.

తరచూ ఆమెకు సంబంధించిన ఫొటోలను సోషల్ మీడియాలో షేర్ చేస్తుంది నటి శ్రియా.

తాజాగా ఆమె ఓ ఫొటోషూట్‌ను ఇన్‌స్టాగ్రామ్‌లో పోస్ట్ చేసింది.

మోడ్రన్ లుక్‌లో కుర్రాళ్లకు చెమటలు పట్టిస్తోంది.

