Shriya Saran Photos: 43 ఏళ్ల వయసులోనూ పిటపిటలాడే అందం హీరోయిన్ శ్రియా సొంతం!
చలనచిత్ర రంగంలో అత్యంత ప్రజాదరణ పొందిన వారిలో నటి శ్రియా శరన్ ఒకరు.
ఆమెకు 43 ఏళ్ల వయసులోనూ ఏ మాత్రం తగ్గని అందంతో యవ్వనంగా మెరిసిపోతుంది.
రష్యాకు చెందిన ఓ టెన్నిస్ స్టార్తో పెళ్లైన తర్వాత ఆమె సినిమాల్లో నటించడం తగ్గించారు
అయినా ఇన్స్టాగ్రామ్లో ఫొటోలు పోస్ట్ చేస్తూ తన అందచందాలను ఫ్యాన్స్కు చేరవేస్తున్నారు.
తరచూ ఆమెకు సంబంధించిన ఫొటోలను సోషల్ మీడియాలో షేర్ చేస్తుంది నటి శ్రియా.
తాజాగా ఆమె ఓ ఫొటోషూట్ను ఇన్స్టాగ్రామ్లో పోస్ట్ చేసింది.
మోడ్రన్ లుక్లో కుర్రాళ్లకు చెమటలు పట్టిస్తోంది.