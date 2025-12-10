మెగాస్టార్ 'జై చిరంజీవా' సినిమాలో చిరు మేనకోడలుగా ఓ బాలనటి ఉంది. ఆమె పేరు శ్రేయా శర్మ
తమిళంలోనూ సూర్య, జ్యోతిక హీరోహీరోయిన్లుగా నటించిన ఓ చిత్రంలోనూ ఈమె పాపులర్ అయ్యింది
చేసింది కొన్ని సినిమాలైనా ఈ శ్రేయ శర్మ తన అందంతో పాటు అభినయంతో అలరించింది
శ్రేయ శర్మ 'నిర్మలా కాన్వెంట్' అనే సినిమాలోనూ హీరోయిన్గా ఎంట్రీ ఇచ్చింది
ఇప్పుడు అనేక సినీ ఇండస్ట్రీల్లో అవకాశాలను దక్కించుకుంటుంది
సోషల్ మీడియాలో యాక్టివ్గా ఉండే శ్రేయా శర్మ..తాజాగా కొన్ని ఫొటోలను షేర్ చేసింది
ప్రస్తుతం ఆమె ఓ విదేశీ పర్యటనలో ఉందని తెలుస్తోంది. అందుకు సంబంధించిన కొన్ని ఫొటోలను షేర్ చేసింది
అందుకు సంబంధించిన ఫొటోలను ఇప్పుడు ఇంటర్నెట్లో ట్రెండ్ అవుతున్నాయి.