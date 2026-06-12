Shruti Haasan: 'పెద్ది' ఐటెంసాంగ్ హిట్‌తో దూసుకుపోతున్న శ్రుతిహాసన్!

Published by: Harish Darla | Jun 12, 2026

విలక్షణ నటుడు కమల్ హాసన్ పెద్ద కూతురి పేరు శ్రుతి హాసన్.

Published by: Harish Darla | Jun 12, 2026

తండ్రిలాగే సినిమాలపై ఆసక్తితో హీరోయిన్‌గా ఎంట్రీ ఇచ్చింది.

Published by: Harish Darla | Jun 12, 2026

తమిళంతో పాటు హిందీ, తెలుగు, మలయాళ చిత్రాల్లో నటించి మెప్పించింది.

Published by: Harish Darla | Jun 12, 2026

ఎన్నో తెలుగు చిత్రాల్లో నటించి టాలీవుడ్ ప్రేక్షకులకు ఎంతో దగ్గరైంది.

Published by: Harish Darla | Jun 12, 2026

ఏప్రిల్ 10న విడుదల కానున్న 'డెకాయిట్' చిత్రంతో తొలుత హీరోయిన్‌గా ఎంపికైనా..తర్వాత తప్పుకున్నట్లు వార్తలు వచ్చాయి.

Published by: Harish Darla | Jun 12, 2026

అయితే వ్యక్తిగతంగా శ్రుతి హాసన్ ఇద్దరు, ముగ్గురితో ప్రేమలో పడినట్లు ఆమె చెప్పుకొచ్చింది.

Published by: Harish Darla | Jun 12, 2026

కానీ, ఆ ప్రేమలు ఎక్కువ రోజులు కొనసాగలేదు. అయితే ఇకపై తనకు పెళ్లి చేసుకునే ఉద్దేశం లేదని చెప్పింది.

Published by: Harish Darla | Jun 12, 2026

శ్రుతిహాసన్ తాజాగా 'పెద్ది' సినిమాలో ఐటెంసాంగ్‌లో నటించింది. ఈ సాంగ్ సూపర్ హిట్ అయ్యింది.

Published by: Harish Darla | Jun 12, 2026
Published by: Harish Darla | Jun 12, 2026

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