విలక్షణ నటుడు కమల్ హాసన్ పెద్ద కూతురి పేరు శ్రుతి హాసన్.
తండ్రిలాగే సినిమాలపై ఆసక్తితో హీరోయిన్గా ఎంట్రీ ఇచ్చి, తమిళంతో పాటు హిందీ, తెలుగు, మలయాళ చిత్రాల్లో నటించి మెప్పించింది.
ఎన్నో తెలుగు చిత్రాల్లో నటించి టాలీవుడ్ ప్రేక్షకులకు ఎంతో దగ్గరైంది.
ఏప్రిల్ 10న విడుదల కానున్న డెకాయిట్ చిత్రంతో తొలుత హీరోయిన్గా ఎంపికైనా..తర్వాత తప్పుకున్నట్లు వార్తలు వచ్చాయి.
అయితే వ్యక్తిగతంగా శ్రుతి హాసన్ ఇద్దరు, ముగ్గురితో ప్రేమలో పడినట్లు ఆమె చెప్పుకొచ్చింది.
కానీ, ఆ ప్రేమలు ఎక్కువ రోజులు కొనసాగలేదు. అయితే ఇకపై తనకు పెళ్లి చేసుకునే ఉద్దేశం లేదని చెప్పింది.