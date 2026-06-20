సిల్క్ స్మిత, శ్రీదేవి, దివ్యభారతి సహా ఈ హీరోయిన్స్ మరణాలు అప్పటికీ ఇప్పటికీ వీడని మిస్టరీ..

తెలుగు సహా భారతీయ చిత్ర పరిశ్రమలో గ్లామరస్ తారగా పేరు తెచ్చుకున్న సిల్క్ స్మిత ఇంట్లోనే ఆత్మహత్య చేసుకుంది. లైఫ్ లో తోడు నీడాగా ఎవరు లేకపోవడం.. నమ్మిన వాళ్లే మోసచేయడం వంటివి ఆమెను విపరీతంగా కృంగదీసాయి. దీంతో సిల్క్ స్మిత తన ఇంట్ల
మాజీ మిస్ ఇండియా నఫీసా జోసెఫ్ .. ఆమె పెళ్లికి కొన్ని రోజుల ముందు ఇంట్లో ఉరి వేసుకొని చనిపోయింది. ఈమె కన్నుమూసిన తర్వాత ఎలాంటి సూసైడ్ లేఖ కూడా లభించలేదు. ఇప్పటికీ ఆమె మరణం మిస్టరీగానే మిగిలిపోయింది.
పర్వీన్ బాబీ.. 1970, 80లలో బాలీవుడ్ స్టార్ హీరోయిన్ గా సత్తా చూపెట్టిన శృంగార తార. అయితే చివరి రోజుల్లో ఆమె ఇంట్లో మతిస్థిమితం లేని కారణంతో పాటు.. ఒంట్లో ఆర్గాన్స్ ఫెయిల్స్ తో ఆమె చనిపోయినట్టు పోలీసలు తెలిపారు. ఈమె మరణంపై కూడా మి
నిశ్శబ్ద్, హౌస్ ఫుల్ చిత్రాల్లో నటించిన జియా ఖాన్ సూసైడ్ నోట్ రాసి మరి కన్నుమూసింది. తనకు ఏదో ప్రాబ్లెమ్ను ఫేస్ చేస్తున్నట్టు అందులో పేర్కొంది. ఇప్పటికీ ఈ మరణంపై మిస్టరీ వీడలేదు.
1990లలో అగ్ర హీరోయిన్ గా బుల్లెట్ లా దూసుకొచ్చిన హీరోయిన్ ‘దివ్య భారతి’. తక్కువ వయసులో స్టార్ డమ్ తో అప్పటి అగ్ర కథానాయికలకు చెమటతు పట్టించింది. అంతేకాదు అపుడే పెద్ద ప్రొడ్యూసర్ ను పెళ్లి చేసుకుంది. ఆమె తన ఇంట్లోని బిల్డింగ్ పై నుం
అతిలోకసుందరి శ్రీదేవి దుబాయ్ లో బాత్ టబ్లో పడి అకాల మరణం చెందడం భారతీయ సినీ ఇండస్ట్రినీ షేక్ చేసింది.ఈమె చావుపై కొన్నాళ్లు పాటు మీడియాలో పెద్ద రచ్చే నడిచింది.
తొలి తరం బాలీవుడ్ కి చెందిన పాకీజా కూడా చివరి రోజుల్లో ఆర్ధికంగా కృంగిపోయింది. మరోవైపు గుండె సంబంధిత సమస్యలతో పాటు లివర్ సిర్రోసిస్ కారణంగా మరణించినట్టు చెబుతున్నారు. ఈమె మరణం కూడా సినీ ఇండస్ట్రీని షేక్ చేసింది.