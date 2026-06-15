Singeetham Srinivasa Rao Top 10 Movies: టాలెంటెడ్ డైరెక్టర్ ‘సింగీతం శ్రీనివాస రావు’ సినీ కెరీర్‌లో ఆణిముత్యాల్లాంటి చిత్రాలు..

Published by: TA Kiran Kumar | Jun 15, 2026

1. ఆదిత్య 369 - బ్లాక్ బస్టర్

Published by: TA Kiran Kumar | Jun 15, 2026

2. పుష్పక విమానం - బ్లాక్ బస్టర్

Published by: TA Kiran Kumar | Jun 15, 2026

3. భైరవ ద్వీపం - బ్లాక్ బస్టర్

Published by: TA Kiran Kumar | Jun 15, 2026

4.సొమ్మొకడిది సోకొకడిది - సూపర్ హిట్

Published by: TA Kiran Kumar | Jun 15, 2026

5. బృందావనం - బ్లాక్ బస్టర్

Published by: TA Kiran Kumar | Jun 15, 2026

6. మయూరి - బ్లాక్ బస్టర్

Published by: TA Kiran Kumar | Jun 15, 2026

7. అమెరికా అబ్బాయి - సూపర్ హిట్

Published by: TA Kiran Kumar | Jun 15, 2026

8.అమెరికా అమ్మాయి - సూపర్ హిట్

Published by: TA Kiran Kumar | Jun 15, 2026

9. మేడమ్ - సూపర్ హిట్

Published by: TA Kiran Kumar | Jun 15, 2026

10.పంతులమ్మ - సూపర్ హిట్

Published by: TA Kiran Kumar | Jun 15, 2026

వీటితో పాటు మైఖేల్ మదన కామరాజు, విచిత్ర సోదరులు తమిళ డబ్బింగ్ చిత్రాలతో తెలుగులో సత్తా చాటారు. మొత్తంగా దక్షిణాదిలో తెలుగు, తమిళం, కన్నడతో పాటు హిందీలో చిత్రాలను తెరకెక్కించిన దర్శకుల్లో ఈయనకు ప్రత్యేక స్థానం ఉంది.

Published by: TA Kiran Kumar | Jun 15, 2026

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