Singeetham Srinivasa Rao Top 10 Movies: టాలెంటెడ్ డైరెక్టర్ ‘సింగీతం శ్రీనివాస రావు’ సినీ కెరీర్లో ఆణిముత్యాల్లాంటి చిత్రాలు..
1. ఆదిత్య 369 - బ్లాక్ బస్టర్
2. పుష్పక విమానం - బ్లాక్ బస్టర్
3. భైరవ ద్వీపం - బ్లాక్ బస్టర్
4.సొమ్మొకడిది సోకొకడిది - సూపర్ హిట్
5. బృందావనం - బ్లాక్ బస్టర్
7. అమెరికా అబ్బాయి - సూపర్ హిట్
8.అమెరికా అమ్మాయి - సూపర్ హిట్
వీటితో పాటు మైఖేల్ మదన కామరాజు, విచిత్ర సోదరులు తమిళ డబ్బింగ్ చిత్రాలతో తెలుగులో సత్తా చాటారు. మొత్తంగా దక్షిణాదిలో తెలుగు, తమిళం, కన్నడతో పాటు హిందీలో చిత్రాలను తెరకెక్కించిన దర్శకుల్లో ఈయనకు ప్రత్యేక స్థానం ఉంది.
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