Sobhita Dulipala: పెళ్లైన తరగని అందాలు..శోభితా ధూలిపాళ లేటెస్ట్ పిక్స్..

నటి శోభితా ధూలిపాళ.. 31 మే 1992న ఆంధ్రప్రదేశ్లోని తెనాలి పట్టణంలో జన్మించింది.
శోభితా తండ్రి భారత నావికా దళంలో పనిచేసిన కారణంగా ఆమె బాల్యమంతా వైజాగ్, ముంబైలో గడిచింది.
ముంబైలో 'లా' చదివి ఆ తర్వాత కళలపై ఆసక్తితో కూచిపూడి, భరతనాట్యం నేర్చుకుంది.
మోడలింగ్పై ఆసక్తితో ఫెమినా మిస్ ఇండియా ఎర్త్ 2013 టైటిల్ గెలుచుకుంది.
సినిమాలపై ఆసక్తితో హిందీలో హీరోయిన్గా ఎంట్రీ ఇచ్చి..తెలుగులో 'గూఢచారి'తో పరిచయమైంది.
తెలుగులో కేవలం మూడే సినిమాల్లో నటించినా.. ఆ తర్వాత వెబ్సిరీస్లతోనూ అలరించింది.
టాలీవుడ్ నటుడు అక్కినేని నాగచైతన్యను పెళ్లి చేసుకొని సంతోషంగా ఫ్యామిలీని రన్ చేస్తుంది.