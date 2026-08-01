Sobhita Dulipala: పెళ్లైన తరగని అందాలు..శోభితా ధూలిపాళ లేటెస్ట్ పిక్స్..

Published by: Harish Darla | Aug 01, 2026

నటి శోభితా ధూలిపాళ.. 31 మే 1992న ఆంధ్రప్రదేశ్‌లోని తెనాలి పట్టణంలో జన్మించింది.

Published by: Harish Darla | Aug 01, 2026

శోభితా తండ్రి భారత నావికా దళంలో పనిచేసిన కారణంగా ఆమె బాల్యమంతా వైజాగ్, ముంబైలో గడిచింది.

Published by: Harish Darla | Aug 01, 2026

ముంబైలో 'లా' చదివి ఆ తర్వాత కళలపై ఆసక్తితో కూచిపూడి, భరతనాట్యం నేర్చుకుంది.

Published by: Harish Darla | Aug 01, 2026

మోడలింగ్‌పై ఆసక్తితో ఫెమినా మిస్ ఇండియా ఎర్త్ 2013 టైటిల్ గెలుచుకుంది.

Published by: Harish Darla | Aug 01, 2026

సినిమాలపై ఆసక్తితో హిందీలో హీరోయిన్‌గా ఎంట్రీ ఇచ్చి..తెలుగులో 'గూఢచారి'తో పరిచయమైంది.

Published by: Harish Darla | Aug 01, 2026

తెలుగులో కేవలం మూడే సినిమాల్లో నటించినా.. ఆ తర్వాత వెబ్‌సిరీస్‌లతోనూ అలరించింది.

Published by: Harish Darla | Aug 01, 2026

టాలీవుడ్ నటుడు అక్కినేని నాగచైతన్యను పెళ్లి చేసుకొని సంతోషంగా ఫ్యామిలీని రన్ చేస్తుంది.

Published by: Harish Darla | Aug 01, 2026

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