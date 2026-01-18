కే.రాఘవేంద్రరావు దర్శకత్వంలో మోహన్ బాబు నిర్మాతగా సెకండ్ హీరోగా నటించిన సినిమా 'మేజర్ చంద్రకాంత్'. ఈ సినిమా అన్నగారి కెరీర్లో బిగ్గెస్ట్ కమర్షియల్ హిట్గా నిలిచింది.
ఎన్టీఆర్ హీరోగా దాసరి నారాయణ రావు దర్శకత్వంలో తెరకెక్కిన చిత్రం 'బొబ్బిలి పులి'. ఈ మూవీ ఎన్టీఆర్ కెరీర్లోనే బిగ్గెస్ట్ హిట్గా నిలిచింది.
ఎన్టీఆర్, శ్రీదేవి కాంబోలో వచ్చిన తొలి చిత్రం వేటగాడు. కే.రాఘవేంద్రరావు డైరెక్షన్ లో తెరకెక్కిన ఈ చిత్రం తెలుగు కమర్షియల్ బాక్సాఫీస్కు కొత్త రూట్ చూపించింది.
ఎన్టీఆర్, దర్శకేంద్రుడు కే.రాఘవేంద్రరావు కలయికలో వచ్చిన ఫస్ట్ మూవీ 'అడవి రాముడు'. హీరోగా అన్నగారి సెకండ్ ఇన్నింగ్స్ మొదలైంది ఈ సినిమాతోనే.
ఎన్టీఆర్ స్వీయ దర్శకత్వంలో ఆయనే కర్ణుడిగా, దుర్యోధనుడిగా.. శ్రీకృష్ణుడిగా మూడు పాత్రలో యాక్ చేస్తూ ఆయన నిర్మాతగా తెరకెక్కించిన చిత్రం ‘దాన వీర శూర కర్ణ’. ఈ సినిమా తెలుగులో ఎవర్ గ్రీన్ బ్లాక్ బస్టర్గా నిలిచిపోయింది.
ఎన్టీఆర్ తొలిసారి డ్యూయల్ రోల్లో యాక్ట్ చేసిన చిత్రం రాముడు భీముడు. ఈ చిత్రం ఇన్స్ప్రేషన్తో తెలుగు సహా వివిధ భాషల్లో ఎన్నో ద్విపాత్రాభినయ చిత్రాలు తెరకెక్కాయి.
ఎన్టీఆర్ తొలిసారి మెగాఫోన్ పట్టుకొని ఆయన రావణ బ్రహ్మాగా యాక్ట్ చేసిన చిత్రం ‘సీతారామకళ్యాణం’. ఈ మూవీ తెలుగు చిత్ర పరిశ్రమలో మరో ఆణిముత్యంగా నిలిచిపోయింది.
అన్న ఎన్టీఆర్ను వెండితెర శ్రీరాముడిగా ప్రజల హృదయాల్లో కొలువు తీరేలా చేసిన చిత్రం ‘లవకుశ’.
విజయా ప్రొడక్షన్స్ బ్యానర్ పై కేవి రెడ్డి డైరెక్షన్ లో తెరకెక్కిన ఈ సినిమా తెలుగులో ఆల్ టైమ్ క్లాసిక్గా నిలిచిపోయింది.
అన్న ఎన్టీఆర్ కెరీర్లో తొలి కమర్షియల్ సక్సెస్ ఈ సినిమాతో అందుకున్నారు.