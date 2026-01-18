అన్న నందమూరి తారక రామారావు సినీ కెరీర్ లో ఆణిముత్యాల్లాంటి చిత్రాలు..

TA Kiran Kumar
Jan 18,2026
';

10. మేజర్ చంద్రకాంత్

కే.రాఘవేంద్రరావు దర్శకత్వంలో మోహన్ బాబు నిర్మాతగా సెకండ్ హీరోగా నటించిన సినిమా 'మేజర్ చంద్రకాంత్'. ఈ సినిమా అన్నగారి కెరీర్‌లో బిగ్గెస్ట్ కమర్షియల్ హిట్‌గా నిలిచింది.

';

9.బొబ్బలిపులి..

ఎన్టీఆర్ హీరోగా దాసరి నారాయణ రావు దర్శకత్వంలో తెరకెక్కిన చిత్రం 'బొబ్బిలి పులి'. ఈ మూవీ ఎన్టీఆర్ కెరీర్‌లోనే బిగ్గెస్ట్ హిట్‌గా నిలిచింది.

';

8.వేటగాడు

ఎన్టీఆర్, శ్రీదేవి కాంబోలో వచ్చిన తొలి చిత్రం వేటగాడు. కే.రాఘవేంద్రరావు డైరెక్షన్ లో తెరకెక్కిన ఈ చిత్రం తెలుగు కమర్షియల్ బాక్సాఫీస్‌కు కొత్త రూట్ చూపించింది.

';

7.అడవి రాముడు

ఎన్టీఆర్, దర్శకేంద్రుడు కే.రాఘవేంద్రరావు కలయికలో వచ్చిన ఫస్ట్ మూవీ 'అడవి రాముడు'. హీరోగా అన్నగారి సెకండ్ ఇన్నింగ్స్ మొదలైంది ఈ సినిమాతోనే.

';

6.దాన వీర శూర కర్ణ.

ఎన్టీఆర్ స్వీయ దర్శకత్వంలో ఆయనే కర్ణుడిగా, దుర్యోధనుడిగా.. శ్రీకృష్ణుడిగా మూడు పాత్రలో యాక్ చేస్తూ ఆయన నిర్మాతగా తెరకెక్కించిన చిత్రం ‘దాన వీర శూర కర్ణ’. ఈ సినిమా తెలుగులో ఎవర్ గ్రీన్ బ్లాక్ బస్టర్‌గా నిలిచిపోయింది.

';

5. రాముడు భీముడు

ఎన్టీఆర్ తొలిసారి డ్యూయల్ రోల్లో యాక్ట్ చేసిన చిత్రం రాముడు భీముడు. ఈ చిత్రం ఇన్‌స్ప్రేషన్‌తో తెలుగు సహా వివిధ భాషల్లో ఎన్నో ద్విపాత్రాభినయ చిత్రాలు తెరకెక్కాయి.

';

4.సీతారామకళ్యాణం

ఎన్టీఆర్ తొలిసారి మెగాఫోన్ పట్టుకొని ఆయన రావణ బ్రహ్మాగా యాక్ట్ చేసిన చిత్రం ‘సీతారామకళ్యాణం’. ఈ మూవీ తెలుగు చిత్ర పరిశ్రమలో మరో ఆణిముత్యంగా నిలిచిపోయింది.

';

3. లవకుశ..

అన్న ఎన్టీఆర్‌ను వెండితెర శ్రీరాముడిగా ప్రజల హృదయాల్లో కొలువు తీరేలా చేసిన చిత్రం ‘లవకుశ’.

';

2. మాయా బజార్

విజయా ప్రొడక్షన్స్ బ్యానర్ పై కేవి రెడ్డి డైరెక్షన్ లో తెరకెక్కిన ఈ సినిమా తెలుగులో ఆల్ టైమ్ క్లాసిక్‌గా నిలిచిపోయింది.

';

1. పాతాళ భైరవి

అన్న ఎన్టీఆర్ కెరీర్‌లో తొలి కమర్షియల్ సక్సెస్ ఈ సినిమాతో అందుకున్నారు.

';

VIEW ALL

Basi Roti: రాత్రి చేసిన రోటీలు ఉదయం తింటే ఎన్ని లాభాలు తెలుసా?

Trisha Net Worth: 42 ఏళ్ల వయసులోనూ పెళ్లి చేసుకోకుండా..కోట్లకు అధిపతి అయిన హీరోయిన్!

Headache: చలికాలం తలనొప్పా? ఈ టిప్స్‌తో ఉపశమనం..

Daily Pomegranate: డైలీ దానిమ్మ బ్రేక్‌ఫాస్ట్‌లో తింటే ఈ రోగాలు రావు తెలుసా?
Read Next Story