Sree leela Photos: తెల్లచీరలో చందమామలా శ్రీలీల..అచ్చతెలుగు అమ్మాయి అందమే..
హీరోయిన్ శ్రీలీల ఇటీవలే 'ఉస్తాద్ భగత్ సింగ్' సినిమాలో కనువిందు చేసింది.
శ్రీలీల.. 2001 జూన్ 14న అమెరికాలోని మిషిగన్లోని ఓ తెలుగు ఇంట్లో జన్మించింది.
ఆ తర్వాత బెంగళూరులో పెరిగింది. ముంబైలోని డీవై పాటిల్ కాలేజీలో మెడిసిన్ చేసింది.
'పెళ్లి సందD' సినిమాతో తెలుగు ప్రేక్షకులకు హీరోయిన్గా పరిచయం అయ్యింది.
రవితేజ హీరోగా 'ధమాకా' సినిమాతో 100 కోట్ల హీరోయిన్గా ఎదిగింది.
ఆ వెంటనే వరుసగా స్టార్ హీరోల పక్కన అవకాశాలను దక్కించుకుంది.
తాజాగా 'ఉస్తాద్ భగత్ సింగ్' సినిమాతో సూపర్ హిట్ దక్కించుకుంది ఈ బ్యూటీ.
