Sreeleela: రాధమ్మ గెటప్‌లో హీరోయిన్ శ్రీలీల..ముద్దుముద్దుగా ఉంది!

Published by: Harish Darla | Sep 06, 2026

హీరోయిన్ శ్రీలీల చివరిగా 'ఉస్తాద్ భగత్ సింగ్' సినిమాలో కనువిందు చేసింది.

Published by: Harish Darla | Sep 06, 2026

శ్రీలీల.. 2001 జూన్ 14న అమెరికాలోని మిషిగన్‌లోని ఓ తెలుగు ఇంట్లో జన్మించింది.

Published by: Harish Darla | Sep 06, 2026

ఆ తర్వాత బెంగళూరులో పెరిగింది. ముంబైలోని డీవై పాటిల్‌ కాలేజీలో మెడిసిన్ చేసింది.

Published by: Harish Darla | Sep 06, 2026

'పెళ్లి సందD' సినిమాతో తెలుగు ప్రేక్షకులకు హీరోయిన్‌గా పరిచయం అయ్యింది.

Published by: Harish Darla | Sep 06, 2026

రవితేజ హీరోగా 'ధమాకా' సినిమాతో 100 కోట్ల హీరోయిన్‌గా ఎదిగింది.

Published by: Harish Darla | Sep 06, 2026

ఆ వెంటనే వరుసగా స్టార్ హీరోల పక్కన అవకాశాలను దక్కించుకుంది.

Published by: Harish Darla | Sep 06, 2026

తాజాగా 'ఉస్తాద్ భగత్ సింగ్' సినిమాతో సూపర్ హిట్ దక్కించుకుంది ఈ బ్యూటీ.

Published by: Harish Darla | Sep 06, 2026

తరచూ సోషల్ మీడియాలో యాక్టివ్‌గా ఉన్న శ్రీలీల..తాజాగా కొన్ని ఫొటోలను షేర్ చేసింది

Published by: Harish Darla | Sep 06, 2026

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